"Löwenstark" heißt der Wein, der in der Weinhauerkirche in Pillersdorf gesegnet wurde.

„Unsere Weine gehören wohl zu den besten in der Region“, sagte Bürgermeister Markus Baier vor der Weinsegnung durch Pfarrer Jerome Ciceu in der Weinhauerkirche in Pillersdorf.

Zu der Feier reisten sogar die Mitglieder der 1996 gegründeten Weinbruderschaft des Lecher Bürgermeisters Ludwig Muxel an, mit denen viele Winzer der Region, wie Helga Schüller, eng verbunden sind.

Nach der Weintaufe auf den Namen „Löwenstark“ ging’s in die Kellergasse. Unter der Leitung von Zeremonienmeister Stefan Jochum nahmen Ludwig Muxel, Anton Honsig und Alexander Ipp die neuen Mitglieder Pfarrer Jerome Ciceu, Germana Nagler (stv. Tourismusdirektorin Lech/Zürs) und Unternehmer Peter Rüf auf.