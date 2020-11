Hollabrunn begrünt seine Buswartehäuschen .

Bei fünf ausgewählten Buswartehäuschen in Hollabrunn (Hauptplatz, Kirchenplatz und Lothringerplatz) in der Bezirkshauptstadt wurden mit Unterstützung der Leader-Region "grüne Klimaanlagen" in Form von Moosmatten realisiert.