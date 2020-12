Frau M. wohnt alleine in einer Zweizimmerwohnung, ihre Kinder leben in einer anderen Stadt, der Freundeskreis ist verstorben und nach einer Hüft-OP kann sie nicht mehr selbstständig den Haushalt erledigen. Das Bild der soeben beschriebenen Person ist kein Einzelfall und angesichts der zunehmend alternden Bevölkerung wird diese Problematik bestehen bleiben. Wie gut, dass es in diesem Fall Soziale Alltagsbegleiter gibt.

Soziale Alltagsbegleiter leisten beim Kartenspielen, Spazierengehen oder kleinen Ausflügen Gesellschaft und helfen bei alltäglichen Besorgungen. Seit drei Jahren gibt es dieses Angebot in Niederösterreich. Das anfängliche Pilotprojekt hat sich bewährt. Die Evaluierung habe gezeigt, dass Soziale Alltagsbegleiter eine Entlastung für pflegende Angehörige darstellen.

„Für die Caritas Weinviertel ist ein Bedarf von fünf bis zehn Sozialen Alltagsbegleitern zu erwarten.“ Markus Herrmann, Regionalleiter

Derzeit werden die Richtlinien für die Regelfinanzierung geschaffen, dann geht es in den Regelbetrieb, heißt es aus der Landesfachabteilung für Soziales und Generationenförderung. Die NÖN hat sich bei der Caritas, der Volkshilfe und dem Hilfswerk nach dem Status quo im Weinviertel erkundigt.

Derzeit sei die Anzahl der Sozialen Alltagsbegleiter im Bezirk Hollabrunn noch überschaubar. Laut Markus Herrmann, wirtschaftlicher Leiter der Caritas („Pflege Zuhause“) im Weinviertel, gebe es hier aktuell nur einen Sozialen Alltagsbegleiter. Verhalten äußert man sich beim Hilfswerk: „Ob es Soziale Alltagsbegleiter im Weinviertel geben wird, kann vorab nicht gesagt werden, da es darauf ankommt, wie viele Bewerbungen bei uns eintreffen“, sagt Andrea Leppich.

„Vereinzelt wird nach dem Beruf nachgefragt, der Bedarf scheint aber derzeit nicht sehr groß zu sein“, berichtet sie. Auch bei der Volkshilfe gibt es im Bezirk Hollabrunn noch keine Sozialen Alltagsbegleiter, „wir sind aber interessiert, im kommenden Jahr zwei Personen für Hollabrunn auszubilden und auch einzusetzen“, erklärt Regionalleiterin Martina Zobl.

Die speziell ausgebildeten Sozialen Alltagsbegleiter ersetzen keine professionelle Pflegebetreuung, können aber eine entsprechende Entlastung für Angehörige darstellen: „Für die Caritas ist es eine sehr gute Möglichkeit, zusätzlichen Betreuungsbedarf bei unseren Kunden abdecken zu können. Auf die professionelle Pflegebetreuung hat es keine Auswirkungen, da die Aufgaben unterschiedlich sind“, erklärt Herrmann.

Das Land Niederösterreich unterstützt und fördert das Berufsbild in einem Ausmaß von maximal 20 Stunden pro Monat beziehungsweise 150 Stunden pro Jahr. Es ist ein Selbstbehalt von neun Euro pro Stunde zu bezahlen. Herausforderungen gebe es laut dem Caritas-Regionalleiter bei der fachlichen Begleitung für Soziale Alltagsbegleiter, „da die Finanzierung sehr knapp kalkuliert ist und dafür wenig Zeit beansprucht werden kann“.

Ausbildung auch in Obersiebenbrunn

Interessenten können die Ausbildung als Sozialer Alltagsbegleiter in der ISL Akademie in Obersiebenbrunn, St. Pölten, St. Leonhard am Hornerwald oder in Baden absolvieren. Diese wird ab 2021 wieder angeboten. Selbst niederösterreichweit ist die Zahl der derzeit beschäftigten Sozialen Alltagsbegleiter mit knapp 30 noch überschaubar, heißt es aus dem zuständigen Büro der Landesregierung.

„Für die Caritas Weinviertel ist der Bedarf von fünf bis zehn Sozialen Alltagsbegleitern zu erwarten; dies ist in den Bezirken unterschiedlich, da es auch von pflegenden Angehörigen abhängig ist, ob sie dieses Angebot zur Entlastung in Anspruch nehmen möchten“, erläutert Herrmann.