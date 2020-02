40 und vier Jahre Pinkelstein wurden am Faschingssonntag in der Raschalaer Kellergasse gefeiert. Pinkelpräsident Helmut Leierer, der von seinen zwei Kuscheldamen Herberta (Herbert Fürnkranz) und Huberta (Hubert Schiesser) auf die Bühne geleitet wurde, erzählte den Pinklern und Pinklerinnen, dass Wolfgang Amadeus Mozart vor 233 Jahren auf seinem Weg nach Prag seine Kutsche just in der Raschalaer Kellergasse anhalten ließ, um sich zu erleichtern. „Vor 44 Jahren wurde dann diese epochale Gedenkstelle errichtet“, klärte Leierer auf.

Gerhard Hofbauer vom Hollabrunner Theaterverein war als Harlekin auf der Bühne, um durch 400 Jahre Musik zu führen. Den ersten Auftritt bestritt ein Kastrat aus der Barockzeit (Wilfried Datler), gefolgt vom Göllersbachpinkler (Hubert Novak). Günther Klinghofer zeigte sein Gesangstalent ebenso wie „Nestroy-Verschnitt“ Robert Kellner. Als der „geile Rocker“ (Martin Hruza) mit seiner Gitarre auf der Bühne stand, erhob sich Mozart (Reinhold Rieger) aus seinem Grab. „Was ist hier für ein grässlich Lärm?“, gefiel dem berühmten Komponisten gar nicht, was der Rocker von sich gab.

Pinkelpräsident bekam Geburtstagsständchen

Über 40 Jahre schon ist Leierer als Pinkelpräsident im Einsatz, am 14. Februar feierte er seinen 89. Geburtstag. „Was schenkt man einen, der schon alles hat?“, überlegte Werner Daim, Obmann der Köllamauna, laut. „Ein kleines Fläschchen Lebenselixier“ wurde dem Pinkelpräsidenten übergeben, bevor am Köllaplatzl Geburtstagsständchen gesungen wurden.

Nach dem offiziellen Festakt durften die Narren die Kellergasse erkunden, denn in zehn Kellern wurde ausgeschenkt. Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky, Stadtrat Günter Schnötzinger sowie Landtagsabgeordneter Richard Hogl genehmigten sich zunächst einen Raschalaer Glühwein. Nationalratsabgeordneter Christian Lausch war mit Stadtparteiobmann Michael Sommer und Landesrat Gottfried Waldhäusl unterwegs. Die beiden Raschalaer Gemeinderäte Hannes Biller und Walter Frank mischten sich ebenfalls unter das Narrenvolk. Landtagsabgeordneter Georg Ecker war als grüner Zwerg zu sehen.

Der Roseldorfer Winzer Reinhard Zöchmann schenkte vorm Leierer-Keller aus. Als sich dort die Weinlandmusik Thern formierte und aufspielte, ließ sich der Winzer nicht lumpen und gab den Musikern einige Flascherl aus. Zu fortgeschrittener Stunde gab der Pinkelpräsident persönlich eine Führung durch den Schaukeller. Dort erklärte er dem scheidenden Nappersdorf-Kammersdorf-Bürgermeister Gottfried Pompe und seiner Christa sowie Alfred Tuzar und dessen Frau Bernadette, die wichtigsten Utensilien des Kellers.