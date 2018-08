Ein Lenker krachte Freitagfrüh mit seinem Auto aus unbekannter Ursache am Eugen Markusplatz in Hollabrunn in die Auslage eines Geschäftslokals.

FF Hollabrunn

Auslage sowie Pkw wurden dabei schwer beschädigt. Der Lenker wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Die FF Hollabrunn entfernte den Wagen, der nicht mehr fahrtauglich war.