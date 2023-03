Wie geht es dir? Sitzendorf unterstützt Jugend-Kampagne

Immer mehr Jugendliche leiden unter mentalem Unwohlbefinden. Leistungsdruck, Zukunftsängste, Identitätsfindung, aber auch das Leben mit und nach der Pandemie erschweren den Alltag enorm und steigern die Anfälligkeit für psychische Krankheiten. Die Jugendinfo – www.jugendinfo.at – hat daher die Aktion „Wie geht’s Dir?“ gestartet und wird in der Kommunikation tatkräftig von der jugendarbeit.07 mit einer Plakatkampagne unterstützt.

„Unsere Jugendlichen haben – das zeigen alle Untersuchungen – unter den diversen Pandemie-bedingten Einschränkungen gelitten. Ich begrüße daher die Aktion. Mit ihren Angeboten liefert sie einen wichtigen Beitrag dazu, unseren Jugendlichen positive Zukunftsperspektiven zu geben“, betonte Bürgermeister Reiter anlässlich der Präsentation.

Projekt gegen Vandalismus mit Abschlussevent

In Kooperation mit den dritten und vierten Klassen der Mittelschule führte das Team der jugendarbeit.07 in den letzten Wochen ein Antivandalismus-Projekt durch. Durch die spielerische und künstlerische Auseinandersetzung mit Vandalismus – etwa in Form von Fotografien oder schriftlichen Darstellungen – sollen Jugendliche sensibilisiert werden. Sie sollen erkennen, dass Vandalismus hohe Kosten für die Gemeinden verursacht. Jugendarbeiter zeigen Alternativen und den Nutzen der Vermeidung von Vandalismus für die Gemeinde, aber auch für die Jugendlichen selbst auf. Die Abschlussveranstaltung zum Projekt mit der Präsentation der Fotografien der Jugendlichen findet am 14. April um 12.45 Uhr im Eingangsbereich der Mittelschule statt.

Angebote der jugendarbeit.07

Herzlich eingeladen sind Mädchen aus Sitzendorf zum Besuch des „Mädchen-Café“ der jugendarbeit.07 in Hollabrunn. Termine sind am 12. und 26. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Es gibt einen Shuttle-Service. Um rechtzeitige Anmeldung bei der jugendarbeit.07 wird gebeten. Eine Kontaktmöglichkeit für alle Jugendlichen bietet der Online-Jugendtreff jeden Donnerstag von 20 bis 21.30 Uhr – Zugang via www.jugendarbeit.at.

Alle Infos zu Veranstaltungen, Terminen und Aktivitäten der jugendarbeit.07 gibt’s auf www.jugendarbeit.at. Hier oder durch die Direkteingabe von https://linktr.ee/jugendarbeit.07 sind auch alle Social-Media-Kanäle der jugendarbeit.07 per Mausklick erreichbar. Persönliche Infos gibt’s direkt bei Verena (0664/823 62 28, Insta: jugendarbeit.07/verena_sieben).

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.