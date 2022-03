Ein ganzer Ort blüht auf

Die Gartensaison 2022 nimmt langsam Fahrt auf. Trockenes Klima und anhaltende Kältephasen verzögern jedoch, dass erste Pflanzen ausgesetzt werden können.

Seit mehreren Jahren nimmt die Zellerndorfer Katastralgemeinde Platt am Wettbewerb „Blühendes Niederösterreich“ teil, und das mit großem Erfolg. 2018 machte der Ort das erste Mal mit – und wurde sogleich mit dem ersten Platz in der Viertelwertung und dem dritten in der Landeswertung belohnt. Diese Stockerlplätze haben die Platter vor allem Karl Binder zu verdanken, der die Bürger angeleitet hat.

Wir versuchen, möglichst viele blühende Pflanzen anzusetzen.“

Karl Binder, Blumenfreund aus Platt

Ob eine Teilnahme heuer wieder möglich ist, hängt davon ab, ob die sogenannte Einser-Zeile im Ortsgebiet aufgegraben wird, wie Karl Binder der NÖN erzählt: „Es wird natürlich das Gesamtbild des Ortes mit einbezogen. Bauliche Maßnahmen kann man schon erklären, aber es schaut einfach nicht schön aus“, so der Platter Blumenfreund.

Trotz möglicher Einschränkungen will man die Bepflanzung im Ort heuer fortführen. Neben der neuerlichen Bepflanzung der Kutsche am Platter Anger, seien außerdem einige neue Projekte in Planung: „Ein paar Schnitzereien sind schon in Vorbereitung und den Zug auf der Straße nach Roseldorf werden wir ebenfalls neu herrichten“, zeigt sich Binder erfreut über die Unterstützung der Anrainer.

Mehrere hunderte Stunden investieren Freiwillige jedes Jahr in die Bepflanzung und Pflege des Ortsgebietes. „Im Frühling setzten wir die neuen Pflanzen aus und das zieht sich dann bis in den Oktober. Dazu gehören auch das Gießen und die Blütenpflege“, verdeutlicht der Platter.

Für die Zukunft werden im Ort ebenfalls schon Überlegungen angestellt: „Wir versuchen, möglichst viele blühende Pflanzen anzusetzen. Das gehört ja auch zum blühenden Niederösterreich. Wir sehen uns aber nach Arten um, die pflegeleichter und trockenbeständiger sind, mit möglichst langer Blühzeit.“ So sollen beispielsweise Hortensien und Sonnenhut im Ortsgebiet Einzug finden.

