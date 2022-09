Im Steinzeitkeller: Die Kelten sind da!

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

„Die Archäologie stellt das durch die Geschichte Zerstörte wieder her“, sagte einst der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. So geschehen auch in und um Platt. Ein 7.000 Jahre altes Setzbeil – zunächst als Streufund eingeordnet –, das man 1978 beim Umackern eines Feldes gefunden hat, öffnete das Tor zur Geschichte der Jungstein- und Bronzezeit im Weinviertel.

In den folgenden Jahren sollte der Bestand an Fundstücken stetig wachsen: einerseits durch Fundobjekte in Platt selbst, andererseits durch Ausgrabungen am nahegelegenen Sandberg, wo man schon länger eine Keltensiedlung vermutet hatte. „Man kann durch diese Entdeckungen davon ausgehen, dass diese Gegend seit rund 7.400 Jahren durchwegs bewohnt worden ist“, erzählt Renate Huber, Kulturvermittlerin und Museumsleiterin des Steinzeitkellers Platt im NÖN-Gespräch.

2007 erklärte sich eine Platterin bereit, ihren Weinkeller als Leihgabe der Gemeinde zu übertragen, um daraus ein Museum zu machen. Seit der darauffolgenden Renovierung fungiert das Gebäude als Ausstellungsort für zahlreiche Ausgrabungsstücke aus Platt und Umgebung. 2022 erfolgte nun eine Erweiterung: „Die Kelten sind da!“ heißt seit heuer die neue dauerhafte Ausstellung, für die der Keller nochmals ausgebaut worden ist.

„Wahnsinnig geschickt vor mehr als 7.000 Jahren“

In Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien wird neben dem bisherigen Bestand jetzt auch die Keltensammlung des Sandberges dort ausgestellt. Töpfe, Becher, ausgefeilte Werkzeuge und Ziergegenstände ermöglichen einen Einblick in die faszinierende Welt der Kelten.

„Mich persönlich fasziniert es, dass die Menschen schon vor mehr als 7.000 Jahren wahnsinnig intelligent und geschickt waren. Es besteht oft die falsche Annahme, dass die Kelten derbe und rückständige Menschen gewesen sein sollen. An unserer Ausstellung kann man sehen: Das stimmt so nicht. Sie waren technisch fundiert und lebten mit der Natur. Das wollen wir weitergeben“, spricht Renate Huber über ihr Engagement.

Ein Fokus liegt außerdem auf den zahlreichen keltischen Münzen, denn der Sandberg ist nicht nur Schauplatz der größten keltischen Siedlung (rund 25 Hektar), sondern auch der ältesten Münzprägestätte Österreichs. Dies gebe Einsicht in eine Periode, in der das erste Mal Geld- statt Tauschhandel betrieben wurde, erklärt die Kulturvermittlerin. „Ein Ausstellungsstück unseres Museums zeigt außerdem, dass es damals auch schon Geldfälschungen gegeben hat.“

Doch warum wurde die größte Keltensiedlung Österreichs ausgerechnet auf dem Sandberg gebaut? Dazu gibt es mehrere Gründe, wie Huber weiß: „Mitteleuropa war von Laubwäldern überzogen, was Ackerbau und Ansiedlung schwierig machte. Jedoch gab es in der Gegend von Platt größere freie Flächen, da sich Lössboden und Bäume weniger mögen. Die Kelten haben außerdem meist einen Hügel verwendet, von wo aus sie alles überblicken konnten. Hinzu kommt vermutlich noch, dass Platt zu den Gebieten mit der besten bzw. ertragsreichsten Erde Österreichs gehört.“

Die Archäologie hat die Geheimnisse der Kelten des Sandberges offengelegt. Wer mehr darüber erfahren möchte, was es mit dem keltischen Rauschgift auf sich hat, welche Missverständnisse es noch über die Kelten gibt oder was es mit der Diendorfer-Störung auf sich hat, der hat bis zum inklusive ersten Oktoberwochenende die Gelegenheit, den Steinzeitkeller in Platt zu besuchen. „Wir wollen lokale Geschichte und heimische Kultur auf anschauliche Art und Weise vermitteln“, bringt es die Museumsleiterin auf den Punkt.

Das Museum hat jeden Samstag, Sonntag und Feiertag zwischen 10 Uhr und 17 Uhr regulär geöffnet. Individualtermine können telefonisch vorab vereinbart werden.

