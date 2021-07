„Warum soll man nachfolgenden Generationen nicht mitteilen, wie es damals war?“ Das dachte sich der frühere Nationalratsabgeordnete Josef Pfeifer vor drei Jahren und brachte das Buch „Von Platt ins Parlament“ heraus. Es war rasch vergriffen. Weil aber weiterhin Nachfrage nach den Anekdoten aus seinem Leben bestand, entschied er sich zu einer zweiten Auflage. Just als diese geliefert wurde, kam es zum Covid-Shutdown. Nun, da sich die Lage einigermaßen beruhigt hat, freut sich Pfeifer über die Möglichkeit, dass die restlichen Exemplare ihre Abnehmer finden.

„Von Platt ins Parlament“: Josef Pfeifers Erinnerungen sind wieder zu haben. NÖN

Vor zweieinhalb Wochen feierte Josef Pfeifer seinen 88. Geburtstag. Bis heute gilt er als sozialdemokratische Integrationsfigur in der Region. Wie es dazu kam, beschreibt der gebürtige Platter in seinem Buch. Das Vorwort schrieb sein politischer Nachfolger Hannes Bauer, heute Präsident des Pensionistenverbandes NÖ.

Das Zwischenkriegskind. Josef Pfeifer entstammt einer kleinen Bauernfamilie und war das einzige Kind seiner Eltern. Am 1. September 1939 trat er in die Schule ein. Der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg ausbrach.

„Wenn sich ein Staatsgefüge auflöst, das Jahrhunderte geherrscht hat, dann ist keine Messlatte da, wie es weitergehen kann und soll. Klar, dass dann Probleme auftreten“, sinniert Pfeifer heute darüber, wie es zu den fürchterlichen Kriegshandlungen kommen konnte.

Seine Mutter sei eines Tages weinend am Fenster gesessen. „Warum flennst?“, wollte der dreijährige Josef wissen. „Das verstehst du nicht“, entgegnete die Mutter. „Wenn du größer bist, werde ich es dir erzählen.“

Später wusste der Bub, dass seine Eltern ihre Schweine nicht mehr verkaufen konnten. Der Fleischhauer brauchte sie nicht, weil die Arbeiter kein Geld mehr dafür hatten. Die Eltern konnten daraufhin ihren Steuerschilling nicht mehr bezahlen – und wurden prompt gepfändet. „Ein Grund, dass Hitler zugejubelt wurde.“ Das Resultat: knapp 60 Millionen Tote.

Weg in die Politik. Mit nur 26 Jahren wurde Josef Pfeifer zum Bürgermeister von Platt gewählt. „Es war das größte Drecksnest, das es gegeben hat“, sagt er über seinen Heimatort, der damals aber immerhin noch über drei Geschäfte verfügte. Mit einem jungen Sekretär und einem jungen Lokalobmann „schupfte“ Pfeifer die Geschicke und meint mit Blick in die Gegenwart: „Dass es eine derart gigantische strukturelle Veränderung gibt, hätt’ ich in diesem Ausmaß nie geglaubt. Aber Leben ist eben Veränderung.“

Apropos: Im Jahr 1966 wurde das Nationalratsmandat des damaligen Wiener Stadtschulratspräsidenten Max Neugebauer frei. Pfeifer dachte, es folge bestimmt ein Gewerkschafter nach. Doch dann wäre kein einziger sozialistischer Bauer im Parlament vertreten gewesen. „Das geht nicht“, meinte SPÖ-Vorsitzender Bruno Pittermann. Pfeifer kam zum Zug und sollte dem Nationalrat 22 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung, angehören. „Es war eine schöne Zeit, die ich nicht geglaubt habe erleben zu können“, sagt Pfeifer. „Das Wesentlichste war: Man konnte den Leuten helfen.“

Anekdoten. In seinem Buch erinnert er unter anderem an ein Freundschaftstreffen mit Bruno Kreisky in Retz, als er den damaligen Bundeskanzler anflehte, mit ihm doch die Weintage zu besuchen („Die Bauernbündler wollen mit dir streiten.“). Kreisky ließ sich überreden, nippte bei jedem Stand von einem Achterl. Den Rest ließ er seine beiden Begleiter leeren, die am Ende einigermaßen illuminiert gewesen seien.

20 Jahre lang war Pfeifer in der Landeslandwirtschaftskammer aktiv, wo er einst von einem Bauernbündler mit dem spanischen Diktator Franco verglichen wurde – und vom damaligen Finanzminister Androsch gerächt wurde.

Kaputte SPÖ. Und zum derzeitigen Zustand seiner SPÖ? „Wir sind selber schuld, dass wir momentan hin sind.“ Doch auch diese Zeit werde vorbeigehen. Dabei denkt Pfeifer auch an die Regierung von „Showman Kurz“. „Die Ausrichtung, wo das nationale Eck nicht kleiner, sondern größer wird, stört mich und kann zu nichts Gutem führen“, sagt er. Nachsatz: „Ich hoffe, ich habe total unrecht.“

Parteichefin Rendi-Wagner sei „eine unwahrscheinliche Kämpferin“. Dass sie am Bundesparteitag zunächst Standing Ovations erhielt, dann aber von vielen nicht gewählt wurde, sei unbegreiflich. Wichtig sei jedenfalls, das Problem der Partei, die Österreich wesentlich mitaufgebaut habe, rasch und vernünftig zu beenden. „Im stillen Kämmerlein kann es ruhig heiß hergehen. Da gehören Alternativen entwickelt, an die sich alle zu halten haben“, sagt Pfeifer.

Was er jungen Kollegen heute rät? „Man hat zueinanderzustehen, wenn man die Gesellschaft in Wohlstand erhalten will, und gemeinsam Lösungen zu suchen.“ Eines sei aber gewiss: „Du kannst nicht gewinnen, wenn die Zentrale streitet.“

Die Zukunft. Es sei wichtig, sich seiner Vergangenheit zu erinnern, um die Zukunft zu bewältigen. Wobei Pfeifer die Art und Weise, wie Demokratie in manchen Oststaaten gelebt wird, Sorge bereitet: „Ich sehe uns nicht besonders guten Zeiten entgegengehen.“ Wenn es Europa nicht schaffe, seinen Frieden zu erhalten, werde man ins Hintertreffen geraten. Und frei nach Churchill meint Pfeifer: „Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, aber es gibt keine bessere.“

Dass man sich heute vieles nur noch über elektronische Kanäle ausrichtet, sieht Pfeifer mit Wehmut: „Streitkultur und Persönlichkeiten gehen verloren.“

Zum Abschied zeigt der 88-jährige Autor seinem Gast noch sein kleines Büro, in dem viele Erinnerungen zu finden sind, und stellt fest: „Ich war schon einmal fleißiger.“

„Von Platt ins Parlament –

Anekdoten aus meinem Leben“,

erhältlich in den Buchhandlungen Hofer sowie auf der Gemeinde Zellerndorf; 24 Euro