Patrick Eber war dabei, als SPÖ-Bauern Weichen für Zukunft stellten

Der Bundesvorstand der SPÖ-Bauern zog sich zur Klausur nach Mörbisch im Burgenland zurück, um zu definieren, wie sich die sozialdemokratischen Bauern die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen. Mit dabei war Bezirksbauernkammerrat Patrick Eber aus Platt.

Eber, der auch Landessekretär der SPÖ-Bauern ist, war begeistert von der Vielfalt der roten Standesvertreter: „Von Schaf- und Kuhmilchbauern über Winzer und Obstbauern bis hin zu Ackerbaubetrieben und Pferdezüchtern bilden die SPÖ-Bauern ein breites Spektrum der bäuerlichen Vielfalt ab.“

Der Landesvorsitzende der SPÖ-Bauern, Ernst Wagendristel aus Weikendorf (Bezirk Gänserndorf), war angetan, dass Niederösterreich bei der Klausur stark vertreten war. „Diese zwei Tage haben deutlich gemacht, dass mit uns zu rechnen ist. Wir SPÖ-Bauern haben viele engagierte Personen in unseren Reihen und ein Programm für die Zukunft erarbeitet“, ist er stolz.

Wir sind der Meinung, dass die nationale und europäische Agrarpolitik komplett neu und anders gedacht werden muss! Patrick Eber, NÖ Landessekretär der SPÖ-Bauern

Zielgruppe seien kleine und mittelständische Familienbetriebe, Nebenerwerbsbauern und jene, die in der Landwirtschaft einen Neustart wagen, beschreibt Eber. Für diese Personengruppen wurden bei der Klausur fünf Kernaussagen erarbeitet, die in den kommenden Wochen weiter ausgearbeitet und ergänzt werden sollen. Diese fünf Punkte werden als deutliche Kampfansage an das System „Wachsen durch Weichen“ verstanden. Und: Sie seien Grundlage für die künftige politische Arbeit und Ausrichtung. „Wir sind der Meinung, dass die nationale und europäische Agrarpolitik komplett neu und anders gedacht werden muss“, erklärt Eber. Wenn dies nicht gelinge, „werden wir in Österreich eines der letzten Opfer der globalen Agrarindustrie“, sieht der Landessekretär der SPÖ-Bauern die derzeitige Lage der heimischen Landwirtschaft eher pessimistisch.

SPÖ-Bauern wollen „vertrauenswürdige Alternative“ sein

Ein klares Nein zum Mercursor-Freihandelsabkommen mit Südamerika und der neuen GAP (gemeinsame Agrarpolitik der EU) gab es nicht nur von den SPÖ-Bauern, sondern auch vom niederösterreichischen EU-Abgeordneten Günther Sidl, der Kritik an der ÖVP und dem Bauernbund äußerte: „Zuhause bei den Bauern sagen sie immer, dass sie gegen Mercursor und gegen die neue GAP sind. In Brüssel und Straßburg haben das die Bauernbündler ganz schnell vergessen. Da sind Deals mit den Spaniern und Rumänen wichtiger als die eigene Bauernschaft.“ Was die SPÖ möchte, macht Michael Schwarzlmüller, Vorsitzender der Bundesbauern, deutlich: „Wir wollen eine vertrauenswürdige Alternative sein.“

Die nächste Sitzung des Bundesvorstands findet im Juni in Wien statt. Bis dahin werden Unterarbeitsgruppen tagen, die das Programm noch weiter in der Tiefe ausarbeiten. Die Klausur habe den SPÖ-Bauern jedenfalls Kraft gegeben, um ihre Rolle als Interessensvertreter der Familienbetriebe und der Produkte aus der Region in Zukunft noch stärker wahrnehmen zu können.

Die fünf Kernaussagen der SPÖ-Bauern:

Für die SPÖ-Bauern zählt Arbeitskraft mehr als Fläche.

Sie stehen für eine Grundabsicherung für landwirtschaftliche Familien(betriebe).

Sie wollen die Landwirtschaft fit für die Zukunft machen.

Sie sind die Interessensvertretung der Familienbetriebe und der Produkte aus der Region.

Sie stellen Nutztiere über Raubtiere.

