Schattig: Park&Ride-Anlage als Musterprojekt

In Zeiten zunehmender Hitzetage wird es ohne Bepflanzung in und um unsere Orte ungemütlich heiß. Bäume und Sträucher kühlen die Umgebung, spenden Schatten, bieten Futter und Nistplätze für Tiere und vieles mehr. Zellerndorfs Bürgermeister Markus Baier hat die Park&Ride-Anlage in Platt als Musterprojekt ausgewählt.

„Der asphaltierte Parkplatz heizt sich im Sommer extrem auf. Wir haben deshalb gemeinsam mit dem Forum Platt und der Klimamodellregion Retzer Land mehr als 80 Bäume pflanzen lassen, die in Zukunft für den nötigen Schatten sorgen werden“, berichtet der Gemeindechef.

Hitzeverträgliche Platanen und Säulenhainbuchen wurden ausgewählt und teilweise gleich selbst von den Mitgliedern des Forums Platt mit Obmann Reinhard Wolf gepflanzt.

Gregor Danzinger von der Klimamodellregion freut sich über das Vorzeigeprojekt und betont: „Es gibt noch zahlreiche weitere Parkplätze bei Bahnhöfen oder Supermärkten, die eine Beschattung vertragen könnten. Neben Baumpflanzungen bieten sich natürlich auch Überdachungen mit halbtransparenten Photovoltaik-Modulen an.“ Damit könne der Schattenspender zusätzlich zum Kühlungseffekt als wertvoller Energieproduzent dienen.

