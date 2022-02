Wohnhaus stand in Vollbrand: Bürgermeister alarmierte Feuerwehr

ier Feuerwehren wurden am Sonntagnachmittag zu einem Großbrand in Platt gerufen: Gegen 15 Uhr wurde Zellerndorfs Bürgermeister Markus Baier auf den Brand aufmerksam. Er nahm starken Rauch im Gebäude wahr und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Nachbarin des in Brand stehenden Einfamilienhauses wurde ebenfalls durch den Bürgermeister auf das Feuer aufmerksam gemacht: „Auf einmal hat’s pumpert, und wie ich rausgangen bin, sind schon überall die Trümmer geflogen. Markus hat dann schon g’rufen: ,Ausse aus’n Haus!‘ Aber mein Mann war noch drin und der hört ja nix“, erzählte die Platterin dem Einsatzleiter Martin Winalek.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich bereits eine hohe Rauchsäule gebildet, die in weiten Teilen des Retzer Landes zu sehen war. Besorgte Bürger versammelten sich am Einsatzort und beobachteten das Geschehen. Zusätzlich zur ortsansässigen Feuerwehr wurden die Wehren Zellerndorf, Watzelsdorf und Deinzendorf alarmiert. Obwohl laut Plan auch die Feuerwache Pillersdorf alarmiert werden sollte, geschah das bei diesem Einsatz nicht. Vermutet wird ein technischer Fehler, der aktuell bei der niederösterreichischen Landeswarnzentrale in Tulln überprüft wird.

Gaffer behinderten Einsatzkräfte

Trotz des raschen Eintreffens der Feuerwehren konnte der Einsatz nicht reibungslos ablaufen. Schon bei der Zufahrt zum Feuerwehrhaus wurden Kameraden durch Fahrzeuge blockiert, die die Rauchwolke mitten auf der Kreuzung beobachteten und eine Durchfahrt behinderten.

Wenig später verparkte ein weiteres Auto einen Hydranten, der für die Wasserversorgung benötigt wurde. Der Fahrer wurde von Passanten aufmerksam gemacht und parkte seinen Pkw um. Die Straße zwischen Kirche und Anger wurde anschließend gesperrt, um eine ungestörte Arbeit der Wehren zu ermöglichen.

Technisches Gebrechen als Brandursache

Wie es zu dem Brand im Wohnhaus gekommen war, konnte Montagnachmittag geklärt werden: Zunächst wurde Brandstiftung vermutet, doch wie die Polizei auf NÖN-Nachfrage mitteilte, entfachte ein technisches Gebrechen einer Stromzuleitung das Feuer.

Mehrere Stunden waren die Feuerwehren im Einsatz. Die Kameraden aus Zellerndorf rüsteten bereits während der Zufahrt drei Atemschutzgeräte aus, da auch sie die meterhohe Rauchsäule am Weg nach Platt sehen konnten. Vor Ort widmeten sie sich der Sicherung der Nachbargebäude. Aus diesem wurde ein Mann gerettet, dabei kam erstmals die neue Fluchthaube der Platter Kameraden zum Einsatz.

Der Atemschutztrupp musste in den Dachstuhl des Nachbarhauses vordringen, da dieser bereits Feuer gefangen hatte. Nachdem dieser Teil des Brandes gelöscht und mittels Wärmebildkamera kontrolliert wurde, halfen die Zellerndorfer Kameraden mittels Löscharbeiten von oben.

Offiziell „Brand aus“ konnte am Sonntagabend erst gegen 20.15 Uhr gegeben werden. Immer wieder waren einzelne Glutnester aufgeflammt. Der Dachstuhl schwelte wieder auf und musste bis in die Nacht hinein beobachtet und gelöscht werden. Mithilfe von Wärmebildkameras suchten die Kameraden in den ausgebrannten Räumlichkeiten nach Glutnestern.

Bürgermeister Markus Baier stattete den Helfern nach dem Einsatz einen Besuch im Feuerwehrhaus ab und brachte gefüllte Weckerl als Stärkung nach dem kräftezehrenden Einsatz. „Ich möchte mich bei euch für den schnellen Einsatz bedanken. Das war wirklich ein Wahnsinn. Nur wenige Minuten nachdem ich angerufen hatte, wart ihr schon da.“

Worte des Lobes fand auch Einsatzleiter Winalek: „Am Anfang war es vielleicht ein bisserl chaotisch, aber das haben wir schnell in den Griff bekommen. Auch von mir ein großes Danke, vor allem, dass so viele von euch gekommen sind, um zu helfen.“

