Herbert Bednarik fand schon als Kind seine Liebe zur Fotografie. Die erste Spiegelreflexkamera erhielt er mit 16 Jahren. „Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Bruder in den Dolomiten klettern war, und er ist auf meine Kamera draufgefallen.“ Die Reparatur erfolgte in der Schutzhütte mit allem, was man finden konnte. „Jedes zweite Foto hat dann funktioniert“, lacht er.

„Fotografiert habe ich immer, wo ich mich gerade aufgehalten habe.“ Der 1947 geborene Wiener hat die Revitalisierung am Spittelberg ebenso festgehalten wie den Wandel zum Museumsquartier. Sein Aufenthalt in Südafrika fokussierte die dort lebenden Menschen, während er in der Türkei als Standfotograf die frühen Kulturen dokumentierte.

Der gelernte Reprofotograf machte später eine Ausbildung zum Drucker. Er kam mit seiner Frau Karin in den 1980er-Jahren nach Pleißing: Das Haus wurde zum Hauptwohnsitz. Das Paar engagierte sich in der Kulturarbeit der Gemeinde. Herbert Bednarik fotografierte zuletzt die Bilder am Sgraffitohaus in Retz. Sie erschienen in einem Buch.