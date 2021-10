Plötzliche Pleite in Hollabrunn: "Dinge verändern sich schneller"

"Die Firma hatte eine super Entwicklung genommen und hatte eine tolle Eigenkapitalquote. Das zeigt, wie fragil unser Wirtschaftssystem ist und wie wenig man sich im Einzelfall auf reine Daten verlassen kann", sagt Androsch. Es gebe ein vermeintliches Überangebot an Informationen. "Das heißt aber nicht, dass wir mehr wissen. Die Dinge verändern sich nur schneller."

Bei Mösenbacher lag die Eigenkapitalquote Ende 2019 noch bei 24 Prozent. Eng wird's bei unter acht Prozent, weiß Androsch. Im Falle des Hollabrunner Bauunternehmen standen schließlich Verbindlichkeiten von 1,6 Millionen Euro und 85 Gläubiger zu Buche. Die Firma soll fortgeführt werden. Ende November soll es grünes Licht für den Sanierungsplan geben.

Jede siebte Pleite ist eine Folgeinsolvenz

Androsch betrachtet derartige Fälle aus der Sicht des Kreditversicherers. "Wie sich kann ich sein, dass der mir das zahlt?" oder "Wie viele gebe ich auf Lieferschein, damit ich im Problemfall nicht selbst in Schwierigkeiten gerate?" seien Gretchenfragen. "Nicht darauf vertrauen, dass ich jemanden gut kenne und mir denken: Der sagt es mir schon, wenn's ihm nicht gutgeht", rät der A.C.I.C.-Geschäftsführer. Immerhin jede siebte Pleite sei eine Folgeinsolvenz.

Kümmere dich um die größten Kunden - frei nach dem sogenannten Pareto-Prinzip ("mit 20 Prozent der Kunden werden 80 Prozent des Umsatzes gemacht") - und verkürze eventuell die Zahlungsziele, sind weitere Empfehlungen des Fachmannes. Um wirklich gefeit zu sein, kommen man aber letzten Endes nicht an Versicherungen von gewerblichen Forderungen vorbei.

Riesiger Pool an Daten und Berichten

"Allein in Österreich sind 56 Milliarden Euro an Forderungen versichert; rund 40 Milliarden Euro davon sind Exportforderungen", erklärt Androsch. Überwachung, Bilanzen, Reports: Die Kreditversicherung schöpfe aus einem riesigen Pool an Daten und beschäftige sich professionell damit. Lieferanten teilen ihre Erfahrungen und werden zu Zahlungserfahrungen befragt. Verhaltensveränderungen werden registriert.

So sei etwa Mösenbacher vier Monate vor der Pleite zurückgestuft worden. Wer im Bilde war, konnte die Außenstände in dieser Zeit noch reduzieren.

"Durch eine Pleite Geld zu verlieren, ist nichts Gottgegebenes, wenn man sich damit beschäftigt", sagt Androsch, der für die Versicherungsgesellschaft Coface übrigens nach der Lehman-Brothers-Pleite der Umsetzungsverantwortliche für Zentraleuropa war. Volumen: 650 Milliarden Euro.

Warum sich viele Firmen trotzdem gegen eine Kreditversicherung entscheiden? "Dazu hören wir vor allem drei Gründe", so Androsch: "Die reden mir ins Geschäft. Mir passiert eh nix. Das kostet zu viel."