Kunst ist in der Caritas Retz eine Selbstverständlichkeit

Das Projekt der Retzer Kunstgruppe - Kunst von Menschen mit Behinderung – gilt als Vorzeigeprojekt gelebter Inklusion, Kooperation und gelebten Dialoges. „Wir wollen heuer das Thema Kunst und Bildung in den Vordergrund stellen“, leitete Krottendorfer ein und betonte, dass in Sachen Bewusstseinsbildung noch „ganz viel Arbeit vor uns“ liegt. Und: Immerhin sind knapp 18 Prozent der österreichischen Bevölkerung in irgendeiner Form von einer Behinderung betroffen.

Große Freude hatte Krottendorfer mit dem hochkarätigen Podium, das sich vor Ort einfand: Kunsthistoriker Carl Aigner, langjähriger Direktor der Kunsthalle Krems und des Landesmuseums NÖ; Bernhard Antoni-Bubestinger, künstlerischer Leiter des Kunstmuseums Schrems; Sladjana Visekruna, Leiter der Kunstgruppe Retz; Florian Reese, Leiter des „Atelier 10“ (eine Ausstellungs- und Arbeitsplattform für zeitgenössische Kunst in Wien, die Künstler mit und ohne Beeinträchtigungen fördert); sowie Helga Steinacher, Leiterin der Akademie der KulturRegionNÖ.

Kunstgruppe Retz im Kunstmuseum Waldviertel

„Wir sind glücklich, so einen schönen Begriff gefunden zu haben“, leitete Antoni-Bubestinger ein und freut sich auf das Ausstellungsprojekt „Art Vital“, das am 25. März (18 Uhr) im Kunstmuseum Waldviertel Schrems gemeinsam mit der seit 30 Jahren bestehenden Kunstgruppe Retz eröffnet wird. „Die Ausstellung passt sehr gut in unser Konzept.“ Und: „Wir sind gute Freunde geworden.“ Der Inklusionsgedanke werde ganz selbstverständlich mittransportiert.

„Wir sind dazu gebaut, Angst vor etwas zu haben, das wir nicht benennen können“, philosophierte Aigner dann ebenso über Begrifflichkeiten in der Kunst wie Reese. Art Brut oder Outsider-Art habe etwas Stigmatisierendes. „Ich sehe die Zukunft im Vermeiden von Begriffen“, will sich Reese die Mühe machen, jeden einzelnen Künstler für sich zu beschreiben, und weniger dem Kommerz folgen: „Was der Markt sagt, ist mir ziemlich egal.“

Aigners Schock: Kunst & Kultur kein Wahl-Thema

In der Selbstermächtigung der Künstler sei noch Luft nach oben, warf Steinacher ein. Die regionale Politik sei gefordert, Raum zu schaffen, um hier Zugänge und Brücken zu bauen. „Die Kunstvermittlung in Niederösterreich ist sensationell“, sprang ihr Aigner zur Seite. „Kunst ist etwas, wo jeder sehr persönlich seinen Zugang finden muss, damit er damit umgehen kann.“ Ein Schock sei für ihn die Landtagswahl gewesen, so der Kunstwissenschaftler, da es die erste Wahl gewesen sei, bei der Kunst und Kultur nicht vorgekommen sind. „Wir müssen virulenter werden. Nicht aus Eigeninteresse. Da geht es um etwas, das uns als Mensch definiert.“

„Schönste und heilsamste Erfahrungen“

„Das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl haben sich gesteigert“, berichtete Visekruna. Die Geschlechterverteilung sei mittlerweile Hälfte-Hälfte, nachdem in den 1990ern zunächst fast nur Männer in der Kunstgruppe waren. Die künstlerische Tätigkeit werde hier als selbstverständlich genommen; Begrifflichkeit spiele hier keine Rolle.

Antoni-Bubestinger berichtete noch von Besuchen aus dem benachbarten Pflegeheim oder von Workshops mit autistischen Kindern: „Die schönsten und heilsamsten Erfahrungen; viel schöner als Kunstkritik von irgendjemandem.“

Der Inklusionsbegriff sei ein hervorragender Schlachtruf, schloss Reese ab, doch im Atelier 10, dessen Trägerin die Caritas ist, werden Besucher gar nicht erst darauf hingewiesen: „Ich tu so, als gäbe es das gar nicht.“

Freudige Termine für die Kunstgruppe Retz

So wird nun am 25. März die Ausstellung der Kunstgruppe Retz in Schrems eröffnet, begleitet von Christa Hameseder. Am 13. April folgt eine Ausstellungseröffnung im Stadtamt Retz – mit Bürgermeister Stefan Lang, der der Diskussion im Genuss & Co ebenso beiwohnte. Am 13. Mai wird im Rahmen des Viertelfestivals das Kunstbuch „Art Vital“ vorgestellt. Das nächste Podium wird es am 6. Juni geben. Am 16. Juni folgt ein Aktionstag „Kunst erleben“ als Einladung, gemeinsam kreativ zu werden. Bereits fix für den Herbst (5.10.): eine Kunstausstellung, zu der Landesrat Martin Eichtinger die Brücke geschlagen hat.

Übrigens: „Caritas Genuss & Co“ am Retzer Hauptplatz hat Produkte regionaler Anbieter und aus den eigenen Tagesstätten im Sortiment. Kunstwerke der Kunstgruppe Retz sind ebenso wichtiger Bestandteil wie Verkostungen.

