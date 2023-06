Als vor 85 Jahren die Brücke in Hardegg gesprengt wurde

Die Ausstellung führt die Besucher in die Zeit des Jahres 1938 im Thayatal zurück. Ein Jahr, das nicht nur die Geschichte Österreichs, sondern auch jene der Tschechoslowakei prägte, die sich auf einen künftigen Krieg mit Deutschland seit 1935 intensiv vorbereitet hatte.

Auch im Thayatal wurde die Grenze in den Jahren 1936-38 befestigt. In dieser Region wurden etwa 50 Bunker für Maschinengewehrposten und endlose Reihen an Hindernissen ausgebaut. Der Schwerpunkt der Verteidigung lag beim Grenzübergang Hardegg. Schon im Mai 1938 wurde die Thayabrücke für Sprengungen vorbereitet und die Straße nach Zaisa (Čížov) wurde gesperrt.

Tschechisches Zollamt mit Soldaten der Wehrmacht nach der Einnahme im Oktober 1938. Foto: Sammlung Lakosil

Bei mehreren Schießereien zwischen tschechischen Soldaten und sudetendeutschen Freikorps im September und Oktober 1938 wurden zwei tschechische Soldaten verletzt. Nach dem Münchner Abkommen besetzte die deutsche Wehrmacht am 9. Oktober 1938 den tschechischen Teil des Thayatals.

Schicksalhafte Augenblicke im Großformat

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Verwaltung des Nationalparks Podyjí vorbereitet und zeigt 25 historische Fotos aus privaten Sammlungen. Die großformatigen Bilder stellen interessante und schicksalhafte Augenblicke am Grenzübergang bei Hardegg (und seiner Umgebung) aus dem Herbst 1938 dar.

Den zweiten Teil der Ausstellung bildet eine kleine Präsentation historischer Gegenstände und Fragmente der Befestigungsanlagen, die in der näheren Umgebung gefunden wurden. Die Ausstellung ist im Juni, Juli und August täglich geöffnet, im September nur am Samstag und Sonntag. Der Eintritt ist frei.

Übrigens: Der Autor der Ausstellung sucht weitere Quellen zu den Ereignissen in Thayatal im Jahre 1938. Wer Dokumente, Fotos oder Erinnerungen hat, möge sich via E-Mail an pmch1938@gmail.com wenden.

Die Zöllner mit deutschen Soldaten auf der Hardegger Thayabrücke am 3. Oktober 1938. Foto: Sammlung Miroslav Novák