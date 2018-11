„Bei uns ist keine Anfrage eingelangt“, beteuerte Kornelius Schneider, als die Hollabrunner SPÖ vergangene Woche einmal mehr Infos von der Bürgermeister-VP einforderte. Verärgert legte SPÖ-Fraktionschef Alexander Eckhardt daraufhin der NÖN ein E-Mail vom 17.10. vor, das er an den VP-Finanzstadtrat übermittelt hatte.

„Weder im ordentlichen Postfach noch im Spam-Ordner angekommen“, erklärte Schneider nach nochmaliger Durchsicht. Eine Hinterhältigkeit der Technik? Wie dem auch sei.

Vergangene Woche klappte es mit der Übermittlung. „Natürlich sind wir bemüht, die Punkte zeitgerecht zu beantworten. Darüber hinaus wird einiges auch in den einzelnen Ausschüssen behandelt“, ließ Schneider wissen.

Klare Fronten beim Hütterl am Teich gewünscht

Was die SPÖ alles wissen will? Wie die VP zur übermittelten Richtlinie für Subventionen und Förderungen steht. Ob man bei den Plänen für die Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Laufbahn schon einen Schritt weiter ist. Was die großen Budget-Brocken im Voranschlag 2019 sein werden. Wie es mit dem Waldsportplatz mitsamt dem Naherholungsgebiet Kirchenwald, dem Motorikpark und dem Schulcampus weitergeht (wie in der Vorwoche berichtet).

Klare Fronten wünscht sich die SPÖ auch beim Hütterl am Teich. Da wird weiter auf den laufenden Rechtsstreit mit dem langjährigen Betreiber verwiesen. Angesichts der Pläne für ein neues Lokal, das zeitnah seine Pforten öffnen soll, tun sich dennoch einige Fragen auf. Wie soll dieses aussehen? Welcher Betreiber kommt für das künftige „Hütterl“ infrage und wie könnte eine etwaige Kostenbeteiligung aussehen?

Eckhardt ist sauer: „Wir werden immer dargestellt, dass wir nicht fähig sind, Informationen einzuholen. Doch eine konstruktive Zusammenarbeit wird schlicht und ergreifend nicht zugelassen.“