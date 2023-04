Geplanter Campus-Park in Hollabrunn: SPÖ von ÖVP-Vorstoß genervt

Noch stelle sich für die SPÖ die Frage, ob ein paar Bäume gesetzt und Sitzbänke platziert werden, oder ob etwas Größeres entstehen soll, sagt Dechant: „Da dort viele Freizeitmöglichkeiten sind, wäre es wünschenswert, wenn ein Kleinkindspielplatz für Ein- bis Fünfjährige samt Sonnensegel mit Trinkbrunnen errichtet wird, damit vor allem am Wochenende Eltern mit ihren Kleinsten dort sein können.“

Der Ankauf des alten Redl-Areals wurde im nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Dass die ÖVP ihre Idee keine 24 Stunden später öffentlich verkündete, hält Dechant für Doppelmoral: „Die ÖVP beharrt oft auf die Verschwiegenheit bezüglich des nicht-öffentlichen Teils, aber zeigt in diesem Fall, dass ihr das vollkommen wurscht ist.“

Außerdem, so Dechant, würden die Kinderspielplätze in Hollabrunn mehr Spielgeräte für Kinder von 1 bis 5 Jahren benötigen. „Hier wäre es sinnvoll, dass zwei bis drei Spielplätze in Hollabrunn mit diesen Geräten ausgestattet werden. Desolate und alte Geräte sollten ausgetauscht werden“, richtet der rote Stadtrat „eine altbekannte Forderung der SPÖ“ an den zuständigen ÖVP-Stadtrat Josef Keck.

Grüne: „Überzeugungsarbeit trägt Früchte“

Und was meint Grünen-Stadträtin Sabine Fasching zum grünen ÖVP-Projekt? „Es freut mich, dass meiner Forderung nach mehr Grünraum endlich nachgekommen wird. Ich habe immer betont, dass es mehr Park- und Grünanlagen in Hollabrunn braucht, und mich von Anfang an dafür eingesetzt. Diese Überzeugungsarbeit trägt jetzt Früchte und ich bin froh, dass nicht weiter blockiert wird. Auch die ÖVP hat langsam gelernt, wie wichtig innerstädtische Grünflächen in Zeiten der Klimakrise mit zunehmenden Wetterextremen für unsere Lebensqualität sind.“

Dennoch gebe es weiterhin Aufholbedarf im Sinne einer zeitgemäßen Stadtentwicklung, so Fasching, auch im Zentrum müssen mehr Grünoasen für die Bevölkerung geschaffen und gleichzeitig bestehende Grünraume erhalten werden.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.