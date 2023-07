Nach Rücktritten: Auch JVP-Chef wütet gegen SPÖ Pernersdorf

Eigentlich seien sich ja alle einig, dass es mehr Junge und mehr Frauen in der Politik braucht. In der Pulkautal-Gemeinde Pernersdorf wären mit dem 24-jährigen Florian Hofmann als Bürgermeister und der Vizebürgermeisterin Daniela Brunner an seiner Seite gleich beide Wünsche erfüllt. Aber, so schlussfolgert Stark: „Anscheinend ist es der SPÖ wichtiger, ihren Fraktionsvorsitzenden in Pernersdorf, der bereits seit knapp drei Jahrzehnten in der Gemeindepolitik tätig ist, mit Posten zu versorgen, als etwas für die Gemeinde weiterzubringen.“

Anders lasse sich der Rücktritt der SPÖ im Gemeinderat nicht erklären. Da würden auch keine fadenscheinigen Lippenbekenntnisse helfen, dass man „eh kein Problem mit Personen oder jungen Menschen in der Politik“ habe. „Die Aktion in Pernersdorf zeigt, wie das SPÖ-Verständnis von junger Politik offenbar wirklich aussieht“, teilt der JVP-NÖ-Landesobmann aus dem Waldviertel aus. Und Hofmann? Der findet es, wie bereits berichtet, schade, dass eine Chance vertan wurde und „uns Jungen nicht einmal die Möglichkeit geboten wurde, zu beweisen, was wir können“. Jetzt stehen Neuwahlen an.

„Ich freue mich dennoch auf die Arbeit, die Florian Hofmann und sein Team für die Gemeinde leisten werden“, orakelt Stark und sieht die Junge Volkspartei dennoch bestärkt: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt an all jene, die wirklich etwas weiterbringen wollen.“