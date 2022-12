Polizei-Aktion: Raketenlager der Behörde schon gut gefüllt .

„200 Gramm Explosivstoffmasse! Wissen S‘, was da passiert, wenn das im Auto hochgeht? Das wollen S‘ gar nicht wissen.“ Chefinspektor Thomas Mirwald von der Landesverkehrsabteilung leitete eine polizeiliche Schwerpunktaktion am Grenzübergang Kleinhaugsdorf. Denn Silvester ist auch die Zeit, in der sich die Pyrotechnik-Lager der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn füllen.