Bankomatsprengung in Hollabrunn aus dem Jahr 2021 geklärt

Durch die gewaltige Explosion wurden Glasfronten von Geschäften erheblich beschädigt und der Bankomat komplett zerstört. Danach entnahmen die Täter sämtliche Geldkassetten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Enormer Sachschaden Bankomat in Hollabrunn gesprengt

Ein Zeuge erstattete bei der Polizei Anzeige und ein Sprengstoffspürhund und der Entschärfungsdienst wurden zur Amtshandlung beigezogen. Die weitere Amtshandlung wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereiche Diebstahl und Tatort, übernommen und umfangreiche Ermittlungen, auch mit den tschechischen Behörden, geführt.

Foto: LPD NÖ

Täter wurden ausfindig gemacht

Bei der Auswertung der Beweismittel konnten die Polizistinnen und Polizisten einen 32-jährigen albanischen und einen 40-jährigen rumänischen Staatsbürger als Beschuldigte ausforschen. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden am 31. August 2021, nach 22.00 Uhr, von einem Firmenareal in Waidhofen an der Thaya einen Pkw und von einem anderen Fahrzeug Kennzeichentafeln gestohlen hätten. Anschließend seien sie nach Hollabrunn gefahren und hätten den Bankomat gesprengt. Mit dem gestohlenen Pkw seien sie nach Tschechien geflüchtet, wo sie das Fahrzeug nördlich von Znaim in Brand steckten.

Aufgrund einer Europäischen Ermittlungsanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden am 29. März 2022 mehrere Aufenthaltsadressen in Tschechien durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, wodurch in weiterer Folge von der Staatsanwaltschaft Korneuburg Europäische Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten ausgestellt wurden.

Foto: LPD NÖ

Der 40-Jährige befindet sich derzeit in Slowenien wegen gleich gelagerter Straftaten in Haft und wird anschließend nach Österreich ausgeliefert werden. Der 32-Jährige wurde am 14. September 2022 in Barcelona, Spanien, aufgrund des Europäischen Haftbefehls festgenommen und wurde am 30. September 2022 nach Österreich ausgeliefert.

Bei der Einvernahme vor den Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich war der 32-jährige albanische Staatsbürger geständig, wobei auch eine weitere Bankomatsprengung Ende Juli 2021 in Hevlin, Tschechien, geklärt werden konnte. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

