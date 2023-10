Durch den Wald zum Sturmfest gewandert

Bei ihrer traditionellen Herbstwanderung arbeiteten die „Freunde des Hollabrunner Waldes“ erneut mit dem Dorferneuerungsverein von Porrau zusammen. Beim Porrauer Biohof „Zum grünen Baum“ von Marion Aigner war Treffpunkt. Dort konnten sich die Wanderer noch mit Kaffee und Kuchen stärken, bevor die Wanderung losging.

Etwa 130 Wanderer folgten Willi Müllebner bei prächtigstem Wanderwetter auf der Strecke mit den markanten Punkten Amboßstein und Wichtenkreuz. Die forstfachliche Führung übernahm in bereits bewährter Manier der Oberförster in Ruhe Sepp Bader, der aus seinem breiten Wissen und Erfahrungsschatz an markanten Haltepunkten berichtete und die Aufmerksamkeit der Wanderer auf Sehenswertes richtete.

Den Abschluss fand die Veranstaltung beim Sturmheurigen des DEV Porrau, geführt vom Rudolf Holzer, mit großartigen Schmankerln und Sturm in angeregten Gesprächen und Geselligkeit. „Ein herzlicher Dank an alle Mitarbeitenden und Organisatoren für diese gelungene Veranstaltung und hoffentlich ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, hofft Willi Müllebner.

Beim Sturmfest, das bereits zum 16. Mal veranstaltet wurde, waren auch die Göllersdorfer Gemeinderäte Herbert Poisinger und Stefan Hinterberger sowie die Funktionäre Marion Eisenberger und Thomas Dorfner anzutreffen. Sie genossen Wildgulasch, Bratwürstel, Aufstrichbrote und Mehlspeisen. „Frischer Sturm durfte bei dem Sturmfest natürlich auch nicht fehlen“, betonte Hinterberger.