Porrau Marion Aigner-Filz wollte beweisen: „Biolandwirtschaft funktioniert!“

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Bereits mit 16 Jahren war für Marion Aigner-Filz klar: Ihre Porrauer Landwirtschaft soll eine Biolandwirtschaft werden. Diese damals mutige Entscheidung hat sie nie bereut. Foto: ServusTVDie Filmfritzen