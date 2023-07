2022 wurden im Bezirk 129 E-Autos neu zugelassen

„Im Jahr 2022 wurden in Niederösterreich insgesamt 6.054 Elektro-Autos neu zugelassen – also Autos ausschließlich mit Elektroantrieb, ohne Plug-in-Hybrid und ohne Wasserstoff“, freut sich ÖVP-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer. Allein im Weinviertel sind 992 Elektro-Pkws dazugekommen. Aufgeteilt auf die vier Bezirke bedeutet das: In Hollabrunn wurden im Vorjahr 129 E-Autos neu zugelassen, in Gänserndorf 279 und in Mistelbach 263. Der Bezirk Korneuburg ist mit 321 neu zugelassenen Elektro-Fahrzeugen Spitzenreiter im Weinviertel.

In den vergangenen zehn Jahren habe Niederösterreich die Rahmenbedingungen für Elektro-Autos – wie etwa eine flächendeckende Ladeinfrastruktur – intensiv ausgebaut und weiterentwickelt. „Was uns aber auch wichtig ist: Es braucht Technologieoffenheit in der Mobilität. Neben Elektroantrieben können uns in Zukunft auch Biokraftstoffe oder Wasserstoff weiterhelfen“, betonte die Abgeordnete aus Leodagger. Synthetische Treibstoffe seien ebenfalls eine vielversprechende Technologie für die Mobilität der Zukunft.

Was uns aber auch wichtig ist: Es braucht Technologieoffenheit in der Mobilität. Eva-Maria Himmelbauer, ÖVP-Abgeordnete zum Nationalrat

„Seit Kurzem wurde die Beimischung von Bioethanol in unserem Benzin von fünf auf zehn Prozent gesteigert. Damit sparen wir auf einem Schlag 200.000 Tonnen CO₂ in ganz Österreich ein – und das mit einem Bio-Treibstoff, der in Niederösterreich aus Reststoffen gewonnen wird“, ist die Parlamentarierin stolz, dass hier auf „Innovation und Lösungen mit Hausverstand“ gesetzt wird.

Im Weinviertel habe sich das Bewusstsein für die Bedeutung klimaschonender Mobilität gesteigert, beobachtet Himmelbauer. Im Zusammenspiel mit der ausgebauten Ladeinfrastruktur würden optimale Rahmenbedingungen für den Umstieg auf E-Autos, „wo es möglich ist und Sinn macht“, geboten.

Himmelbauer berichtet: Während es bei den gesamten Auto-Neuzulassungen einen Rückgang von rund zehn Prozent zum Vorjahr gibt, liegen Pkw mit Elektroantrieb nach wie vor im Plus. Seit vielen Jahren liege Niederösterreich bei den Zulassungszahlen im Bereich Elektromobilität konstant an der Spitze und daran habe sich auch im Vorjahr nichts geändert. „2022 waren auf Niederösterreichs Straßen insgesamt 30.226 Elektrofahrzeuge unterwegs, davon 21.431 rein batterieelektrische Pkws“, schildert die Abgeordnete.