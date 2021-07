Neben zahlreichen Kellergassenmotiven wurden einige Stationen des Themenweges, eine Picknickkorb-Kellergassenrunde, diverse Motivationsansagen, das Entstehen einer Kellerkatzenskulptur sowie Interviews mit Künstler Günter Stockinger und Obmann Manfred Breindl aufgenommen.

Ausgestrahlt wird der Film am 30. September in der Sendung NÖ Heute (19 Uhr auf ORF 2), danach entscheidet ein Publikumsvoting über den Aufstieg in die Finalshow am 26. Oktober.