Seine Weinbaupraxis in Neuseeland hätte sich Lukas Rohrer anders vorgestellt. Bei seiner Ankunft Anfang März war das Coronavirus noch kein Thema, „es gab weniger als zehn Fälle“, erinnert er sich.

In den folgenden Tagen drehte sich am Weingut „Seifried Estate“, wo der 22-Jährige tätig war, alles nur um die anstehende Lese. „Die Neuseeländer beobachteten, wie in Europa das öffentliche Leben eingestellt wurde, fühlten sich am anderen Ende der Welt aber nicht betroffen“, blickt er zurück.

Außenministerium schichte AUA-Maschine nach Neuseeland

Ab Mitte März ging es dann Schlag auf Schlag. Die längst gebuchten Heimflüge über Australien und China wurden ersatzlos gestrichen, das österreichische Außenministerium forderte zur Heimreise auf.

Der junge Weinbauer setzte zunächst auf Abwarten und meldete sich vorerst nicht. Die Weinlese lief auf Hochtouren und das Unbehagen stieg, nachdem auch Neuseeland strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt hatte. Rohrer registrierte sich schließlich bei der österreichischen Botschaft. Am Gründonnerstag war es so weit: Das Außenministerium schickte eine AUA-Maschine nach Neuseeland.

Emotionaler Heimflug mit Applaus

„Die Heimreise war perfekt organisiert und sehr von Emotionen geprägt“, erzählt der Jungwinzer. Die Crew machte Selfies am neuseeländischen Flughafen, weil die AUA noch nie dort war. An die erste Durchsage des Piloten erinnert sich Rohrer nur zu gut: „Sie befinden sich hiermit auf österreichischem Hoheitsgebiet. Willkommen daheim!“ Die 300 Passagiere applaudierten.

Beim Abflug in Auckland wurde Fendrichs „I am from Austria“ gespielt und mitgesungen. Nach 28 Stunden erreichte die bis auf den letzten Platz gefüllte Boeing den Flughafen Wien-Schwechat.