Hohenwarth hat eine neue Ärztin

Christine Weixler (43) ist in Krems aufgewachsen und lebt mit ihrem Mann Dietmar und den beiden Kindern, Sarah und Emanuel, in Schönberg am Kamp. Sie studierte an der Universität Wien, absolvierte ein Erasmus-Studienjahr in Köln und einen dreimonatigen Aufenthalt an einer der größten Notaufnahmen der Vereinigten Staaten in New Orleans. Weitere Ausbildungen folgten im AKH Linz sowie in den Kliniken Krems und Horn.