Pregler und Hinterberger als erste Doppelspitze im Bezirk bestätigt

Verdiente Sozialdemokraten wurden ausgezeichnet. Kritik an "unserem Lieblingsgegner", wie Nationalratsabgeordneter Max Lercher die ÖVP bezeichnete, wurde ausgeteilt.

„Es freut mich, so viele Rote auf eine, Haufen zu sehen – und das in unserem Bezirk“, strahlte Richard Pregler von der Bühne, als er bei der Bezirkskonferenz der SPÖ auf einen voll besetzten Stadtsaal blicken konnte.

Der Bezirksvorsitzende begrüßte eine Reihe an Ehrengästen aus dem Bezirk und der Region, allen voran den Landeschef der SPÖ, Franz Schnabl sowie den Abgeordneten zum Nationalrat Max Lercher. Das Programm der SPÖ war dicht gedrängt: Der Bezirksvorstand wurde neu gewählt, die Kandidatenlisten für die Landtags- und Nationalratswahlen fixiert, verdiente Mitglieder geehrt und jenen Genossen gedacht, die seit der letzten Konferenz 2017 verstorben sind.

Das "schwarze Niederösterreich" soll endlich wieder bunt werden

Lercher ist Steirer, aber dennoch gern in Niederösterreich unterwegs. Warum? „Weil hier die Dichte an Idealisten sehr hoch ist“, sagte schmunzelnd mit Blick auf die 150 Delegierten. Denn nur wer ein wahrer Idealist sei, werde im ÖVP-regierten Niederösterreich ein Sozialdemokarat.

Dass es die Absolute der ÖVP bei den nächsten Landtagswahlen zu brechen gelte, darin waren sich alle Redner einig. „Schauen wir darauf, dass das schwarze Niederösterreich endlich wieder bunt wird“, forderte etwa Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt von den Genossen Einsatz und Zusammenhalt ein. Einen solchen hätten die Hollabrunner SPÖ-Frauen vor der Bezirkskonferenz bewiesen: Da wählten sie Elke Stifter mit 100 Prozent erneut zu ihrer Vorsitzenden.

SPNÖ-Chef Franz Schnabl ist stolz auf Hollabrunner Team

Richard Pregler, der mit 97,8 Prozent im Jahr 2017 zum Bezirksvorsitzenden gewählt wurde, gab einen Rückblick auf die Geschehnisse seit seinem Amtsantritt. Dabei immer an seiner Seite: Seine Stellvertreter Stifter und Stefan Hinterberger. Letzterer sagte der Volkspartei ebenfalls den Kampf an. Korruption, Chats, Inseratenaffären - „das muss weg, das brauchen wir nicht“!

Auf das junge, engagierte und kraftvolle Team in Hollabrunn ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Schnabl stolz, wie er sagte, und spiegle die Sozialdemokratie als Kraft der Erneuerung wieder. Er sprach über die Corona-Politik, die Flüchtlingskrise und wie der aktuellen Teuerungswelle entgegengesteuert wird. „Zu wenig, zu spät, zu zögerlich“, beschreibt er in allen Agenden das Handeln der Bundesregierung.

"Habe Sorge, dass der Mittelstand in Armut abdriftet"

„Sie ist unfähig und unwillig auf der Seite der Menschen zu stehen“, wirft er der ÖVP vor, nur ihren Spendern unter die Arme zu greifen, nicht aber den Bürgern. „Ich habe die Sorge, dass der Mittelstand in die Armut abdriftet, weil die Regierung nichts macht.“ Diese sei nämlich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und kaufe lieber Inserate, anstatt das Geld als Heizzuschuss an jene auszuschütten, die eine solche Unterstützung dringen brauchen.

Dass die „Machtzentrale der ÖVP“ nicht in Wien, sondern in St. Pölten liege, auch darin waren sich die Roten an diesem Abend einig. Dennoch hätten Kurz und sein System dafür gesorgt, dass „unsere Bewegung heute wieder gebraucht wird“, meint Lercher. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer kam nicht umhin, die Hollabrunner Genossen etwas auf die Schaufel zu nehmen und über „den politischen Exportschlager eures Bundeslandes, Wolfgang Sobotka“ zu sprechen. Er sei das "fleischgewordene Sinnbild dieses Systems".

Max Lercher: "Das Land gehört den Wählern!"

Was Lercher erreichen will, war deutlich: „Neue Regeln für die, die sich jeden Tag bemühen.“ Damit meinte er „die wahren Leistungsträger dieses Landes; die Pfleger und nicht die großkopferten Spender“. Auch er fürchtet, dass es ohne sozialdemokratische Konzepte keinen Mittelstand mehr geben werde. „Ein Land gehört nicht einer Partei, es gehört den Wählern!“, ist der Nationalratsabgeordnete überzeugt. Da konnten sich die Sozialdemokraten nicht mehr auf ihren Sitzen halten: Sie bedankten sich bei Lercher mit Standing Ovation.

Kandidatenlisten für nächste Wahlen wurden fixiert

Nachdem die Funktionäre auf die nächsten Wahlkämpfe eingeschworen waren, ging es daran, die entsprechenden Kandidatenlisten zu bestätigen. Die Kandidaten für die Landtagswahlen erhielten großen Zuspruch: Stefan Hinterberger wurde mit 99 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gewählt. Ihm folgen Elke Stifter (93%) und Richard Pregler (100%). Auf der Liste für die Nationalratswahlen haben die Männer die Plätze getauscht: Pregler stellt den Spitzenkandidaten mit ebenfalls 99 Prozent Zustimmung. Stifter ist hier ebenfalls auf dem zweiten Platz (93%), gefolgt von Hinterberger (100%).

Neuerungen gibt es, wie angekündigt, beim Bezirksvorstand: Künftig wird es eine Doppelspitze geben, um die Aufgaben besser verteilen zu können. Elke Stifter (95%) sowie Markus Gold, Peter Frühberger und Herbert Goldinger (je 100%) wurden zu den Stellvertretern gewählt. Pregler (98%) und Hinterberger (99%) teilen sich die Funktion des Bezirksvorsitzenden. „Danke für die großartige Zustimmung, wir werden die Landtagswahl rocken!“, ist Hinterberger stolz auf den Zuspruch.

Altbürgermeister Herbert Bauer ist jetzt "ausdekoriert"

Das frisch gewählte Bezirksteam nutzte die Gelegenheit, im Ehrungen an „die verdientesten Mitglieder“ der sozialdemokratischen Familie zu überreichen.

Die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratie, die Viktor-Adler-Plakette, wurde an diesem Abend gleich zwei Mal vergeben : „Er hat mir klar vorgezeigt, was Sozialdemokratie ist“, freute sich Pregler, sein Vorbild Johann Schmida für diese Auszeichnung auf die Bühne hohlen zu dürfen.

: „Er hat mir klar vorgezeigt, was Sozialdemokratie ist“, freute sich Pregler, sein Vorbild Johann Schmida für diese Auszeichnung auf die Bühne hohlen zu dürfen. Der ehemalige Retzer Vizebürgermeister Alfred Kliegl durfte den zweiten Mann ankündigen, der die Viktor-Adler-Plakette erhalten sollte: „Er ist mittlerweile von der schwarzen Metropole Retz in die rote Hochburg Platt übersiedelt“, holte er Ernst Zeman vor den Vorhang.

Hannes Bauer wurde zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit.

GVV-Vorsitzender Herbert Goldinger durfte das Goldene Ehrenzeichen des GVV überreichen: „Er war sagenhafte 36 Jahre im Gemeinderat. Und jetzt fällt uns keine Auszeichnung mehr für dich ein, du bist ausdekoriert“, lachte Goldinger. Denn Herbert Bauer, er war von 2009 bis 2015 Bürgermeister von Nappersdorf-Kammersdorf, ist bereits Träger der Viktor-Adler-Plakette.

Die Ehrennadel der Sozialdemokratie in Gold erhielten: Josef Mukstadt, Alt-AMS-Chef; Günther Tröger, ehemaliger Bezirksgeschäftsführer in Hollabrunn; Franz Schrolmberger und Hans Keminger.

