Weinviertler „Köllamaunna“ waren ganz in ihrem Element

Landtagspräsident Karl Wilfing bezeichnete die „Köllamaunna“ als „die Aushängeschilder für die Kellergassen. Sie zeigen auf, wie wichtig dieses Kulturgut für unsere Region ist!“ Und so wird seit 2012 alljährlich eines dieser Aushängeschilder, das sich in besonderer Weise um die Kellergassen verdient macht, ausgezeichnet.

Der erste „Köllamaunn“ ging an den Raschalaer Kellergassen-Architekt Helmut Leierer, einen nimmermüden Akteur, wenn es um die fachgerechte Sanierung der Presshäuser geht. Es folgten Johannes Rieder, Christian Kalch, Polt-Autor Alfred Komarek, Friedl Umschaid, der Hollabrunner Kellergassen-Obmann Manfred Breindl, Wolfgang Paar, Werner Daim und - 2020 mit Elisabeth Himmelbauer - erstmals eine Frau. Die Untermarkersdorfer Weinbäuerin ist ebenfalls maßgeblich an der Belebung der Kellergassen beteiligt. Mit Herbert Krautwurm wurde im Jahr darauf ein weiterer Pulkautaler geehrt.

Alois Ullmann führte nun fast alle Titelträger durch die wunderschöne Kellergasse Oberkreuzstettens. Erst vor wenigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt, gehört sie heute zu den beeindruckendsten Beispielen von gelungener Revitalisierung des Weinviertler Kulturerbes.

Ein Streifzug durch die Weinviertler Geologie

In seinem Fossilien-Keller konnten die Köllaumaunna in ein eindrucksvolles Universum abtauchen. Verschieden gefärbte Erdschichten haben ein vor 17 Millionen Jahren entstandenes Naturgemälde gebildet – und mit seinen Händen hat Alois Ullmann in zahlreichen Nischen und Seitenkellern bestaunenswerte Gewölbe geschaffen, stellt fossile Fundstücke aus der Kreuzstettner Buch (Karpat) aus und zeigt einen Streifzug durch die Weinviertler Geologie.

Bei einer zünftigen Kellerjause wurden weitere Aktionen der „Köllamaunna“ besprochen. Wer als Nächster oder als Nächste zu ihnen stößt, das entscheiden sie selbst in geheimer Wahl und jedes Jahr wird aufs Neue das Geheimnis gelüftet – heuer war es Thomas Gruber aus Mailberg.