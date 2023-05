Premiere Hollabrunner Kindergarten hat ersten „AckerRacker“-Garten Österreichs

Sandra Frank

Die "AckerRacker" des Kindergartens Josef Weisleinstraße zeigten Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ihren Gemüseacker und bauten gemeinsam mit ihnen Bohnen und Erbsen an. Foto: Sandra Frank

D er Kindergarten in der Josef-Weisleinstraße ist der erste Kindergarten in Österreich, der am Programm „AckerRacker“ teilnimmt und bereits Kürbis, Radieschen, Erdäpfel und Co. angepflanzt hat. Mit Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister bauten die Kinder Bohnen und Erbsen an.