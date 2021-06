Die Marktgemeinde Hadres ist für ihren Adventmarkt, der jährlich an zwei Dezember-Wochenenden in der längsten geschlossenen Kellergasse Europas stattfindet, berühmt. Letztes Jahr musste die beliebte Veranstaltung abgesagt werden. Der Lockdown hat aber auch zu einem Umdenken in Richtung Regionalität geführt.

In Weinviertler Orten werden vermehrt Hofläden, die meist als Selbstbedienungsläden betrieben werden, eingerichtet. Sie übernehmen die primäre Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Getränken und tragen zur Erhöhung der Lebensqualität in der Region bei. Daher ist es nachvollziehbar, dass der Wunsch nach Wochenmärkten steigt.

Hadres tut es Retz und Wullersdorf gleich

Wullersdorf und Retz haben schon „ihren“ Markt. Jetzt kommt ein weiterer hinzu, nämlich der „Pulkautaler Köllagossn Markt“ in Hadres, rund um den Wohlfühlplatz in der Kellergasse. Erstmals soll dieser am Samstag, 3. Juli, von 9 bis 13 Uhr stattfinden. Laut Plan soll bis November immer am ersten Samstag im Monat Markttag in der Kellergasse sein, dann wird eine Winterpause bis März eingelegt.

Ob der Markt öfter stattfinden wird, ist noch offen und hängt von der Nachfrage ab. Inzwischen wird bereits an einem Logo gearbeitet. Unterstützung bekommt die Marktgemeinde vonseiten der Initiative Pulkautal, der Leader-Region Weinviertel- Manhartsberg, der ARGE Landentwicklung, der Initiative KOSTbares Weinviertel und des Vereins „Die Bäuerinnen“. Zudem hofft man auf Hilfe der Weinviertel Tourismus GmbH. Schließlich bieten derartige regelmäßige Aktivitäten in den historischen Kellergassen stets kulturelle Attraktionen, die gerade für den sanften Rad- und Wandertourismus sehr anziehend sind.

Bei ersten Treffen mit interessierten regionalen Produzenten am Montag im Gemeindeamt Hadres zeigten sich die Anwesenden motiviert, diesen neuen Markt im Pulkautal in die bestehenden Angebote der Region zu integrieren. Wer Interesse hat, am „Pulkautaler Köllagossn Markt“ teilzunehmen, kann sich gerne bei der Marktgemeinde Hadres erkundigen.