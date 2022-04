Erste Pflanzentauschbörse am Hadreser Wohlfühlplatz

Werbung

Der Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ organisiert am Samstag, 23. April, von 13 bis 17 Uhr die erste Pflanzentauschbörse am Wohlfühlplatz in der Hadreser Kellergasse.

Die Arche-Noah-Beraterin und Projektkoordinatorin Andrea Rosenberg gilt als erfahrene Gärtnerin und hat bisher im Frühjahr einen Pflanzentausch für Freunde und Bekannte privat veranstaltet. Da die Gärtnerei in Hadres im Vorjahr geschlossen wurde, war die Idee naheliegend, einen öffentlichen Pflanzentausch zu organisieren. Beteiligen werden sich unter anderem die Weinviertler Kräuterakademie mit Elke Holly, die Gemüseakademie, der Schöngrabener Tauschgarten von Susi Mitas, und Helga Üblauer aus Staatz bietet ihre Hauswurzen zum Tausch an. Infomaterial liefert Natur im Garten.

Die Buchhandlung Alexowsky wird mit einem Büchertisch mit einer gut sortierten Auswahl an Fachliteratur vertreten sein. Mitmachen kann jeder, der eigene vorgezogenen Pflänzchen oder Zimmerpflanzen gegen andere Sorten tauschen möchte. Aber auch ohne Tauschpflanzen ist man herzlich willkommen. Es werden Kaffee und Kuchen oder ein gutes Glaserl Wein mit Nussbrot angeboten.

Kontakt: 0664/22 53 026 oder 0664/46 48 929

