Freude in Hohenwarth-Mühlbach über zwei Musik-Talente

Beim „prima la musica“-Preisträgerkonzert im Grafenwörther Haus der Musik zeigten auch Yesuntei Damdin am Klavier und Veronika Graf auf der Flöte ihr großes Können. Damdin ist Finalist beim internationalen Caneres-Wettbewerb in Wien und holte bei „prima la musica“ einen 1. Preis. Er spielte Mazurka in B-Dur, op. 7 Nr. 1 von Frédéric Chopin.

Graf darf sich ebenfalls über einen 1. Preis bei Österreichs größtem Jugendmusikwettbewerb freuen. Sie intonierte mit Klavierbegleitung von Lydia Petzold die Sonata 2 in A-Dur, Cadenza und Andante cantabile, von Johann Baptist Vanhal.

Die Pokale und Anerkennungspreise überreichte Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus.

