Preisträger der Musikschule Hollabrunn, die Hoffnung machen

Jedes Jahr ist es eine Herausforderung für Schüler, aber auch für Lehrer, ein Programm für „prima la musica“ zusammenzustellen, zu proben und wahlweise den Schüler oder den Lehrer bei Laune zu halten. Von 4. bis 9. März fand in St. Pölten die Landesausscheidung statt.

Der Weg zu dieser Herausforderung beginnt für die Beteiligten meist schon im September, spätestens aber im Winter. Dass sich der Weg lohnen kann, bewies das Konzert der Preisträger der Musikschule Hollabrunn im Festsaal der Sparkasse.

Da gab es – als jüngste Teilnehmerin – die entzückende Flora Trost zu bestaunen, deren Blockflötenspiel pures Vergnügen ausstrahlte; der Spaß am Auftritt war nicht zu übersehen. Anders präsentierte sich Marie Mattes (6) an der Klarinette insofern, dass sie komplett in ihrem Spiel aufging, Applaus hin oder her. Begleitet wurde sie von der um zwei Jahre älteren Cornelia Gehring am Klavier, die hinter ihrem großen Instrument fast komplett verschwand.

„Nutella & Papaya“ – wer sich darunter automatisch ein Harfenduo vorstellt, dem sei gratuliert, denn genau so verhielt es sich bei Paula Margetich und Maria Pfannhauser. Und die zwei sind das sichtbare Ergebnis von Michal Matejcik, der als Harfenlehrer, die ersten Früchte seiner pädagogischen Arbeit in Hollabrunn erntete.

Als Letzter der Preisträger zeigte sich Simon Haslinger, der die Landesjury dermaßen überzeugte, dass er beim Bundeswettbewerb in Graz im Mai ins Rennen geht. Das komplexe Stück „En Irlande“ von Eugene Bozza hielt neben vielen Tempiwechsel auch andere Schwierigkeiten parat. Das Ziel des jungen Musikers ist klar: die Wiener Symphoniker.

Nikolas Lazic, der seit einem Jahr das Lehrerkollegium der Musikschule verstärkt, drohte mit seiner Virtuosität an der Knopfharmonika den jungen Talenten die Show zu stehlen. Er vervollständigte aber nur das Motto des Konzertes: „Heute Schüler, morgen Künstler“.

