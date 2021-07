Statt lange zu jammern, schloss sich Engelmaier mit neun anderen Stammgästen zusammen und organisierte einen WLAN-Zugang fürs Schwimmbadgelände. Jeder zahlt sieben Euro im Monat für das Surfen auf der digitalen Welle, dafür dürfen alle anderen Gäste im Bad gratis mitsurfen. Martin Kandler aus Ziersdorf richtete den Zugang ein. Mit dem Code „Schwimmbad Ziersdorf“ steigt man ins Internet ein.

Warum die Marktgemeinde Ziersdorf hier nicht die Initiative ergriff? "Es kam eigentlich nie eine Anfrage, dass eine WLAN-Verbindung im Bad gewünscht ist", sagt Vizebürgermeister Stefan Schröter. Im Konzerthaus, am Markt- oder am Hauptplatz ist sehr wohl öffentliches WLAN verfügbar. Das wurde durch das EU-Projekt „Wifi4EU“ gefördert. Und, so Schröter: "In Kürze wird eine neue WLAN-Verbindung vom Internetprovider Spusu an allen öffentlichen Plätzen in Ziersdorf freigeschaltet."