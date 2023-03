Der Menü-Plan für den „Walk of Wine“ im Pulkautal steht

Das Pulkautal – von Haugsdorf bis Pernersdorf – wird sich am ersten Mai-Wochenende von seiner schönsten Seite zeigen. Die Gäste marschieren gemütlich durch die sanfthügelige Weinlandschaft von einem Heurigen- und Winzerbetrieb zum nächsten und werden jeweils mit regionalen Köstlichkeiten und hervorragenden Weinen verwöhnt.

Im Weingarten.rocks in Pernersdorf setzten sich alle Mitwirkenden zusammen und verkosteten das Menü samt Weinbegleitung. Fazit: Wenn die Gäste genauso viel Spaß haben wie die Veranstalter, kann eigentlich nichts schiefgehen. Unter den sechs Gängen findet sich Deftiges, wie zum Beispiel ein Kistenbratl oder Weinviertler Roastbeef auf buntem Salatbett, aber auch Leichtes, wie etwa ein Wildkräuter-Aufstrichbrot.

„Angebot den Gästen schmackhaft machen“

Die Menüfolge steht, die Weißweine sind frisch abgefüllt und die Rotweine werden rechtzeitig gelüftet, es läuft also alles nach Plan, berichtet Klaus Gössl von der Weinstraße Weinviertel: „Wir haben in der Region ein hervorragendes Wein- und Kulinarikangebot und sehen es als unsere Aufgabe, dieses unseren Gästen schmackhaft zu machen. Von unseren Mitgliedern werden wir in diesem Bestreben bestens unterstützt.“

Die kulinarische Entdeckungsreise wandert jedes Jahr in eine andere Region im Weinviertel, so birgt sie für den Gast immer wieder eine Überraschung. Für 5. und 6. Mai stehen mehrere Startzeiten zur Anmeldung zur Verfügung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Start und Ziel ist die große Kellertrift in Haugsdorf.

Teilnehmende Weingüter: Weingut Kitla - Haugsdorf | Weingut Anton Schöfmann – Haugsdorf | Weingut Lutzer – Auggenthal | Weinbau Toifl – Jetzelsdorf | Weingut Christoph Bauer – Jetzelsdorf | Weingarten.rocks, Weingut Grillmeier-Ladentrog – Pernersdorf | Weingut Sailer - Auggenthal | Weingut Pletzer – Haugsdorf.

Mehr Infos: www.weinstrasse.co.at

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.