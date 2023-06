Schmidataler Ferienspiel jetzt auch für Jugendliche

Heuer wurde verstärkt darauf geachtet, das eine oder andere Angebot für Jugendliche zu organisieren. So gibt es einen Zeichenkurs für Comics, Karikaturen und Mangas, geleitet von Didi Vičunik, beruflicher Comiczeichner und Karikaturist. Sportlich geht es beim Hundesport in Maissau zu. Mit ausgebildeten Vierbeinern können verschiedene Hundesportarten ausprobiert werden, zum Beispiel wird ein Agility-Parcours zur Verfügung stehen.

Weiters gibt es einen Impulsworkshop für Fotografie, egal ob mit dem Handy oder mit der Kamera. Von den beliebten Lipizzanern, einem Brotbackkurs im Brandlhof, Spielefesten und Feuerwehrfesten bis hin zu neuen spannenden Angeboten wird einiges geboten.

Unterstützt werden die Ferienspiele wieder vom Landschaftspark Schmidatal, der die Kosten für das Ferienprogramm trägt. Dieses ist online über den Link bit.ly/ferienspiele23 verfügbar. Ein Flyer mit einer Kurzübersicht aller Aktivitäten wird in allen Gemeinden, Schulen und Kindergärten verteilt. Zu gewinnen gibt es auch was, nämlich einen Familienausflug in die Solefelsenwelt Gmünd.

Das Organisatoren-Team dankt allen tüchtigen Vereinen und Personen, welche im Rahmen der Schmidatal-Ferienspiele 2023 ihre Ideen und Zeit für die Familien mit einbringen.