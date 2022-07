Festival Retz: "Elias" und viel Kult(ur)

Werbung

Am 7. Juli wird es nach zwei Jahren Pause wieder eine Premiere des Festival Retz in der Stadtpfarrkirche St. Stephan geben: „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Rund um die Kirchenoper wird, wie aus früheren Jahren gewohnt, ein reichhaltiges Rahmenprogramm geboten. Und zwar kein beiläufiges, was Stammbesucher des Festivals schätzen: ein Literaturprogramm, ein Konzertzyklus Retzer Land, „Kunst & Kulinarisches im Festivalgarten“ und die seit vielen Jahren gepflegte Kooperation mit dem Festival Znojmo.

„Was ist wahr? Was ist falsch? Und was ist Unfug?“

„Nie zuvor war es so herausfordernd, Kriterien für eine persönliche Entscheidungsfindung aus einer überbordenden Informationsflut zu destillieren“, so Intendant Alexander Löffler über die Zusammenstellung des Literaturprogramms. „Was ist wahr? Was ist falsch? Und was ist Unfug?“ All diese Fragen führten zu fünf sehr unterschiedlichen Beiträgen.

Elias Hirschl liest am 9. Juli aus „Salonfähig“, Stefan Kutzenberger aus „Jokerman“ (15. Juli) und Sabine Haupt am 17. Juli aus Asa Wikforss „Hörensagen“. Pfarrer Clemens Beirer setzt sich in seinem Vortrag am 10. Juli mit den zeitgenössischen Aspekten des Oratoriums „Elias“ auseinander.

Für Fans der Klassik werden die „Klänge aus Mähren“ (21. Juli) aus den Kehlen von Katerina Knežíková und Adam Plachetka sicher ein Fixtermin beim Konzertzyklus Retzer Land sein. Als Kontrast dazu programmiert: der Tenor Daniel Johannsen mit seiner Interpretation von Hugo Wolf-Liedern am 22. Juli.

Besonders stolz ist Intendant Löffler – nicht zu Unrecht – auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Festival Znojmo. Fast schon Kultstatus hat in diesem Zusammenhang das Konzert am „Heiligen Stein“ (9. Juli) erreicht, das vom Publikum und den Musikern gleichermaßen geschätzt wird.

Für Nachtschwärmer lädt das Festival spätabendlich in die ehemalige K&K Weinprüfstelle am Hauptplatz 23. Dort entwickelt unter anderem „Troi“ (17. Juli) zwischen Klezmer, Wienerlied und Jazz oszillierend seine eigene, mitreißende Klangsprache.

