Am 1. Oktober war die Vernissage zu Klara Degasperis Malerei geplant, am 19. November wäre die Vernissage der Ausstellung des Fotoclubs Eggenburg am Programm gewesen. "Wir möchten die Termine auf nächstes Jahr verschieben. Da wird die Situation hoffentlich klarer sein", führt ARTS-Obmann Friedrich Damköhler aus. "Die Auflagen für derartige Veranstaltungen können sich wegen Corona jederzeit ändern", will er mit der Verschiebung lieber auf Nummer sicher gehen.

Die Lesungen in Kooperation mit der Volkskultur NÖ im Radlbrunner Brandlhof sind bereits wieder angelaufen, denn diese finden bei schönem Wetter im Freien statt. Sollte es regnen, wie bei der letzten Vorstellung, besteht die Möglichkeit, an drei Seiten des Raumes für Frischluft zu sorgen. Seitens der Volkskultur NÖ werden die situationsbedingten Vorgaben penibel eingehalten, wird betont. Beim nächsten Termin am 17. September lesen die ARTSchmidatal-Autoren unter dem Titel "Gemischter Satz" aus den eigenen Werken.

2021 werden voraussichtlich Marten Berger mit Malerei, Martin Spiegel mit Fotografie, Klara Degasperi mit Grafik, die NÖart, der Fotoclub Eggenburg und eine Jubiläumsausstellung zu 15 Jahre ARTSchmidatal in der ARTSGalerie im Konzerthaus Weinviertel zu sehen sein.