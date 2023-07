Zu viele Marillen und Zwetschken? Caritas Retz würde sich freuen

Eine reiche Ernte an selbst angebautem Obst und Gemüse ist ein wahres Fest – doch oft ist der Ertrag mehr, als man selbst verbrauchen kann. Die Caritas der Erzdiözese Wien lädt daher auch dieses Jahr alle Menschen ein, deren Obst-, Gemüse- bzw. Kräuterernte den eigenen Bedarf übersteigt, die überschüssigen Lebensmittel an eine Tagesstätte für Menschen mit Behinderung zu spenden. Dort werden sie von Klienten zu köstlichen Produkten verarbeitet. Der Erlös der hergestellten Produkte kommt wiederum Menschen in Not zugute.

Insgesamt vier Tagesstätten in Wien und Niederösterreich nehmen die Obst-, Gemüse- und Kräuterspenden gerne bis Mitte Oktober entgegen. Die Tagesstätte Retz freut sich über Marillen- und Zwetschkenspenden, andere Sorten können derzeit leider nicht angenommen werden. Wichtig ist, dass die Früchte noch genießbar sind bzw. noch gut verarbeitet werden können.

In der Tagesstätte Retz in der Fladnitzerstraße 44-46 können die Spenden von Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr vorbeigebacht werden; gerne können die Spenden telefonisch vorangekündigt werden. In einem Umkreis von etwa 20 km ist gegebenenfalls eine Abholung der Spenden möglich.

Tagesstätte Retz: Fladnitzerstraße 44-46, 2070 Retz; retz@caritas-wien.at; 0664/88917239

Tagesstätte in Rannersdorf: Papierfarbikgasse 3, 2320 Schwechat; rannersdorf@caritas-wien.at; 07201/08011; Mo-Do 9-15 Uhr, Fr 9-13 Uhr

LeO Laade: Sonnenweg 12, 2136 Laa an der Thaya; Susanne.jacobs@caritas-wien.at; 0664/8429314; Mo-Fr 8-13 Uhr oder nach Vereinbarung

Werkstatt am Himmel: Gspättgraben 5, 1190 Wien; Wst-am-himmel@caritas-wien.at; 0676/6566534; Mo-Do 8-15 Uhr, Fr 8-13 Uhr

Nicht alle Standorte können alle angebotenen Obst- und Gemüsesorten verarbeiten, die Spender können vorab bei den Einrichtungen nachfragen, ob ihre Spende angenommen werden kann.