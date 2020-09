Nach dem Planungsstart im Jahr 2015 konnten nun eine Wohnhaus- und eine Reihenhausanlage eröffnet werden. Verantwortlich dafür war als Bauträger die Waldviertler Genossenschaft (WAV), die die Göllersdorfer Baufirma Aichinger und das Hollabrunner Architektur-Büro Maurer & Partner dafür beauftragte.

Insgesamt wurde so Platz für 24 Wohnungen und sieben Reihenhäuser, die alle schon vermietet werden konnten, in der Schönbornerstraße geschaffen.

Den Göllersdorfer Bürgermeister Josef Reinwein freut besonders, dass viele der Bewohner bereits in der Gemeinde gewohnt hatten und ihr nun wieder ihr Vertrauen schenken. „Es ist das Schönste, wenn man weggehen musste und wieder zurückkommen kann“, meinte WAV-Direktor Manfred Damberger.

„Es ist das Schönste, wenn man weggehen musste und wieder zurückkommen kann.“ WAV-DirektorManfred Damberger

Der Gemeindechef verfolge auch bei diesem 5,4-Millionen-Euro-Projekt das Ziel, „Qualität beim Wohnen und beim Leben“ zu gewährleisten. „Jeder kann hier nach seinem Geschmack wohnen“, verspricht Reinwein und führt die Vorzüge der Gemeinde – die vielen Vereine, die gute Verkehrsanbindung und die medizinische Versorgung – an.

Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger ist froh, solche Glücksmomente bescheren zu können, und hofft, im Zuge der „blau-gelben Wohnbaustrategie“ noch viele weitere erleben zu können.

Selbst in solch schwierigen Zeiten beweise der Wohnbau in Niederösterreich seine Leistungsfähigkeit: „Der gemeinnützige Wohnbau ist eine tragende Säule für die Konjunktur. Dadurch wird in Niederösterreich ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro ausgelöst und es werden 30.000 Jobs gesichert“, lobte Eichtinger die WAV und veranschaulichte: „Mehr als 7.000 heimische Zulieferfirmen können dadurch beauftragt werden und sorgen für einen kräftigen Impuls für die heimische Wirtschaft.“

Beim Göllersdorfer Bau sei darauf geachtet worden, dass die Anlage möglichst ökologisch verträglich ist. So wurden Photovoltaikanlagen, eine Biogaszentralheizung und Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung eingesetzt.

Ebenso wurden in Kooperation mit „Natur im Garten“ harmonische Gärten samt Nützlingshotel eingerichtet. Der Gemeinschaftsgarten und der Spielplatz sollen ein Raum der Begegnung werden. Ein Vorteil, den Eichtinger, der selbst in einem Zehnparteienhaus wohnt, hervorhebt: „Es ist schön, wenn man die Nachbarn auch kennt.“

Sollte diese Beziehung noch nicht bestens sein, wurde vorgesorgt: Alle Mieter bekamen zum Einstand eine Flasche „Wohnbauwein“ aus dem Kremstal. „Der Wein wird Wunder wirken“, schmunzelte Damberger.