Projekt Migra: "Frauen für Frauen" vermittelt heimische Bräuche

Bei Kuchen und Kaffee oder Tee ist Platz für gemütlichen Austausch und frauenspezifische Anliegen, wie Berufstätigkeit, Familienthemen oder Fragen zum Leben in Österreich. Die nächsten Termine lassen nicht lange auf sich warten: Am Montag, 8. November, werden am Hollabrunner "Frauen für Frauen"-Standort im Studentenheim (Dechant Pfeiferstraße 3) unter Anleitung einer erfahrenen Bäckerin gemeinsam Weihnachtskekse gebacken. Mistelbach (12.11.) und Stockerau (19.11.) folgen noch diese und nächste Woche.

"Wir freuen uns auf neue Besucherinnen", betont Mona Naderer vom Projekt Migra. Ein weiteres wichtiges Angebot für Frauen mit nicht-deutscher Muttersprache ist hier das wöchentliche Konversationstraining mit erfahrenen Sprachlehrerinnen. "Der Einstieg ist unabhängig vom Deutschniveau jederzeit möglich", erklärt die Projektleiterin.

Dieses Angebot findet montags in Stockerau, dienstags in Hollabrunn und freitags in Mistelbach statt, jeweils von 9 bis 11 Uhr.