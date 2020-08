Ein Autounfall veränderte das Leben der damals 18-jährigen Ylvie Pfeifer schlagartig. Nach der Diagnose Schädel-Hirn-Trauma (SHT) war plötzlich alles anders. Die passionierte Reiterin war von einem Tag auf den anderen zum Pflegefall geworden.

Ihrer Familie wurde geraten, dass sie ein „nettes Heim“ für Ylvie suchen und ihr Leben weiterleben solle. Die Pfeifers wählten aber einen anderen Weg und pflegen Ylvie seit fast vier Jahren ohne zusätzliche Pflegekräfte in den eigenen vier Wänden.

„Wir wollten es mit Ylvie durchstehen, weil sie es wert ist“, erzählt ihr Vater Harald. Damit ist die Familie nicht alleine: Trotz der Schwierigkeit nehme die Pflege zu Hause zu. Durch die vermehrten Reize können die Neuronen im Gehirn eher dazulernen.

„Es braucht viele Inputs für ein bisschen Output“, führt Pfeifer die Fortschritte seiner Tochter aus. So könne sie nun kurze Sätze vervollständigen und sich mit ihrer Familie „unterhalten“.

„Bei SHT-Patienten funktioniert die Software nicht, aber die Hardware schon.“ Harald Pfeifer erklärt, warum das Skelett der SHT-Patienten unterstützt werden soll.

Es sollte eine folgenreiche Entscheidung sein: Ylvies Mutter Sandra gab ihren Job auf, um sich ganztägig um ihre Tochter kümmern zu können. Urlaube entfielen, weil Ylvie nicht in ein Heim abgeschoben werden sollte. Der anfangs noch interessierte Bekanntenkreis brach nach und nach weg, weil die Thematik als nicht Betroffener schwierig zu verstehen sei. Das führe dazu, dass man als Angehöriger vereinsame, meint Pfeifer.

Man könne sich nur mit anderen Betroffenen austauschen. Über SHT werde selten gesprochen, obwohl derzeit rund 600.000 Österreicher betroffen sind. Außerdem ist ein Schädel-Hirn-Trauma die häufigste Todesursache bei Personen unter 40 Jahren.

Mit all diesen Erfahrungen im Hinterkopf kam der Wunsch auf, es anderen Betroffenen leichter zu machen und das Negative in etwas Positives zu wandeln. Nach dem Motto „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“ entstand das einzigartige Projekt „Ylvie“.

Pfeifer Eine ehemalige Mühle außerhalb von Breitenwaida wird zu einer Urlaubs-Therapie-Mühle für Familien, die sich um Patienten mit Schädel-Hirn-Trauma kümmern.

Die Familie saniert also eine ehemalige Mühle in Breitenwaida und wandelt diese zu einer Urlaubs-Therapie-Mühle um. SHT-Patienten und deren Angehörige können für ein bis drei Wochen in der barrierefreien Mühle urlauben. Für beste Betreuung ist gesorgt: Therapeuten, die den Weg des Projekts gehen, veranstalten in vier Schwerpunkttherapieräumen intensive Therapie-Workouts. Die Pforten sollen schon Mitte nächsten Jahres öffnen, erzählt Pfeifer, dass die Vision konkrete Formen angenommen hat.

Derzeit wird eine Kooperation mit dem Unternehmen „tech2people“ verhandelt. Damit könnten Exoskelette, mit denen die SHT-Patienten ihr Gehirn nach und nach an Gehbewegungen trainieren können, auch in der Mühle verfügbar sein. „Bei SHT-Patienten funktioniert die Software nicht, aber die Hardware schon“, vergleicht Pfeifer die Unterstützung der Skelette und stellt langfristig kleine Erfolge in Aussicht.

Besonders wichtig ist dem Vater, dass sich die Familien austauschen und im heimischen Rahmen Kraft für den Rest des Jahres sammeln können. Deswegen sei die Anzahl der Appartements bewusst auf zwei begrenzt. Gemeinsam mit den dort privat wohnenden Pfeifers könne mit drei Familien ein besseres Zusammenleben gewährleistet werden.

Die Familien können dort zusammen kochen, oder im Garten arbeiten. Am wichtigsten sei aber der Austausch mit Personen, die dasselbe Schicksal teilen und die eigenen Gefühle deswegen besser nachvollziehen können. Kurzum: Es soll eine „Ruhe-Insel“ für SHT-Patienten und deren Angehörige mit Tieren im malerischen Ambiente entstehen. Dennoch soll es kein von der Öffentlichkeit abgeschotteter Ort sein. „Die Betroffenen haben vor ihren Unfällen auch ein normales Leben gehabt“, erklärt Pfeifer. So seien ein Park und ein Veranstaltungssaal geplant.

Für die Zukunft erhofft sich Pfeifer, dass das Projekt neue Maßstäbe setzen wird und vielen Familien dabei helfen kann Kraft zu tanken.