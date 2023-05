„Klasse!Gastgeber“: HLT Retz pflegt grenzenlose Zusammenarbeit

Seit fast einem Jahrzehnt besteht eine gute und für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen den Tourismusschulen Retz und Gastronom Harald Pollak. Davon zeugt – neben vielen Praktikanten und Absolventen im Retzbacherhof – auch die Ausbildung „Klasse!Gastgeber“. In enger Zusammenarbeit mit Experten aus der Wirtschaft – allen voran Harald Pollak - werden aktuelle Trends mit dieser Klasse in der interkulturellen Hotelfachschule Retz erarbeitet.

Der vielseitige Gastronom aus Retzbach hat die wichtige Rolle als Coach in der Vorbereitung aufs Praktikum und auch beim gemeinsamen Event im Retzbacherhof. Nun soll diese Zusammenarbeit auf das zusätzliche Betätigungsfeld von Harald Pollak im tschechischen Hotel Thaya der Familie Trávnicek in Havraníky ausgeweitet werden. „Die interkulturelle Hotelfachschule findet im Hotel Thaya das perfekte Pendant, auch hier funktioniert die grenzenlose Zusammenarbeit zwischen tschechischen und österreichischen Gastgebern“, sagte Schuldirektorin Barbara Sablik-Baumgartner bei einem gemeinsamen Frühstück in Havraníky.

Am Plan: Ein Event am Tor zum Nationalpark

Was steht nun am Plan? Dazu Hotel-Geschäftsführer Pollak: „Die Tourismusschulen arbeiten gemeinsam mit mir an verschiedenen Projekten, um die Möglichkeiten des neuen Hotels zu nutzen. So soll es rund um die Radlerrast am Tor zum Nationalpark ein Event geben, genauso ist eine Verkostung der Weine im angeschlossenen Weingut geplant“. Im Unterrichtsgegenstand „Angewandtes Tourismusmanagement“ des Aufbaulehrganges werden noch etliche weitere Ideen entwickelt und umgesetzt werden.

