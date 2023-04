Hollabrunn rüstet sich für den Kindergarten ab zwei Jahren

In insgesamt 25 Gruppen besuchen derzeit fast 500 Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren einen von neun öffentlichen NÖ Landeskindergärten in Hollabrunn. Die vom Land NÖ beschlossene Betreuungsoffensive sei nun ein wichtiger und richtiger Schritt für Familien, betont Bürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) und erklärt: „Durch die Absenkung des Kindergarteneintrittsalters auf zwei Jahre und die Verkleinerung der Gruppen brauchen wir in Hollabrunn künftig sechs Kindergartengruppen mehr und auch mehr Personal. Wir arbeiten im Rathaus und den entsprechenden politischen Gremien auf Hochtouren an der Umsetzung, sodass wir bereits in der letzten Gemeinderatssitzung den entsprechenden Grundsatzbeschluss fassen konnten.“

Noch lange vor der Beschlussfassung des Landtages im November 2022 habe die Gemeinde an Maßnahmen gearbeitet, um personell, baulich sowie wirtschaftlich gerüstet zu sein. Die letzten baulichen Maßnahmen werden im Kalenderjahr 2024 begonnen, damit die erhöhte Förderung in Anspruch genommen werden kann.

Projekte, die laufen und die geplant sind ...

Was genau nun umgesetzt wird: In Enzersdorf im Thale ist ein Neubau von zwei Gruppen im Gange, die 2024 in Betrieb genommen werden; der Kindergarten Breitenwaida wird von zwei auf drei Gruppen erweitert (ab 2024). Im Herbst soll mit der Planung einer vierten Gruppe gestartet werden. Der Kindergarten Josef Weisleinstraße II wird - im bestehenden Haus - von vier auf fünf Gruppen erweitert (ab 2024). Im Studentenheim (Kindergarten Dechant Pfeiferstraße) startet heuer die Neuerrichtung eines viergruppigen Kindergartens. Und: In der Kleinkindbetreuung soll eine dritte, baulich bereits bestehende dritte Gruppe eröffnet werden. Gespräche zur Erweiterung um zwei zusätzliche Tagesbetreuungsgruppen im Studentenheim laufen.

Zehn zusätzliche Betreuer nötig

Eine besondere Herausforderung stelle freilich der Personalbereich dar, denn für den künftigen Vollbetrieb sind zehn zusätzliche Betreuer erforderlich. Babinsky und die zuständige ÖVP-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly stehen hinter der Entscheidung für mehr Kinderbetreuung: „Wir werden unseren Beitrag für eine gute Unterbringung unserer Jüngsten erbringen. Die Maßnahmen sollen es den Menschen künftig erleichtern, Beruf und Familie zu verbinden.“

Die Novelle im Überblick:

Kindergarten für Kinder ab zwei Jahren ab September 2024

Verkleinerung der maximalen Gruppengröße von derzeit 25 auf 22 Kinder pro Gruppe. Je mehr Kinder unter 3 Jahren aufgenommen werden, umso kleiner muss die Kindergartengruppe sein.

drei statt zwei Fachkräfte in jeder Kleinkindergruppe (neu: zusätzlich eine zweite Kinderbetreuerin)

weniger Schließtage: Kindergärten werden im Sommer statt wie bisher drei nur mehr eine Woche geschlossen (ab Sommer 2023)

flächendeckendes Nachmittagsangebot in Wohnortnähe: Die Mindestanzahl von drei Kindern wird aufgehoben, Nachmittagsangebot wird künftig bereits für ein Kind angeboten.

an Bedarf angepasste Öffnungszeiten

Gratis-Vormittag für alle Kinder bis 6 Jahre: Künftig wird die Vormittagsbetreuung nicht nur im Kindergarten kostenfrei sein, sondern ab September 2023 auch in der Kleinkindbetreuung (in der Tagesbetreuungseinrichtung im Studentenheim)

