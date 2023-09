Alle Wege führen nach Göllersdorf: Landjugend packte an

„Alle Wege führen nach Göllersdorf“ - unter diesem selbst erfundenen Titel nahm die Landjugend Göllersdorf nun Anfang September am Projektmarathon teil. Das Hauptziel war, innerhalb von 42,195 Stunden ein Gesamtkonzept bezüglich der tourlichen Pflege und der Streckenführung für die Wanderwege in der Gemeinde Göllersdorf zu erstellen.

Nach der Projektübergabe starteten die Jugendlichen eifrig los und kundschafteten die Wanderwege aus. Hierbei ist aufgefallen, dass einige Wegweiser fehlen, die Wege ausgeschnitten gehören und neue Fotospots und Aussichtsplattformen errichtet werden könnten. Außerdem wurde bei einigen Wegen eine bessere Routenführung ausgetüftelt. Dokumentiert wurde alles in einer eigenen Mappe, die im Anschluss an das Projekt an die Gemeinde übergeben wurde.

Zusätzlich zur Hauptaufgabe wurden die Projektmarathonplätze der vergangenen Jahre, wie zum Beispiel der Viendorfer Weinbrunnen, besichtigt und erneuert, sowie Nützlingshotels gebaut. Außerdem ist die Landjugend Göllersdorf nun auch auf Instagram unter dem Namen „landjugend_goellersdorf“ zu finden.

Da alle Mitglieder so gut zusammengearbeitet haben, war die Umsetzung ein voller Erfolg, welcher bei der Projektübergabe an die Gemeinde gefeiert wurde.