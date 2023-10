Neues Wertstoffzentrum in Göllersdorf: Im Frühjahr wird gebaut

In einem Jahr wird Göllersdorf ein neues Wertstoffzentrum haben. Den Grund dafür kaufte die Gemeinde an, den Bau errichtet der Hollabrunner Abfallverband. Der Beschluss dafür erfolgte, wie berichtet, einstimmig im Gemeinderat. Die Pläne sind nun fertiggestellt, im Frühjahr 2024 soll mit dem Bau begonnen werden, damit im Herbst eröffnet werden kann.

„Ich durfte das Projekt dem Gemeinderat von Göllersdorf vorstellen“, berichtet die Geschäftsführerin des Abfallverbands, Angelika Büchler. Durch die Weiterentwicklung der bestehenden Abfallsammelzentren zu regionalen Wertstoffzentren (WSZ) soll eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft vorangetrieben und langfristig gesichert werden, erklärt sie, warum der Neubau notwendig ist.

Angelika Büchler (2.v.r.), Geschäftsführerin des Hollabrunner Abfallverbands, präsentierte dem Göllersdorfer Bürgermeister Josef Reinwein (l.) und den Gemeinderäten die Pläne für das Wertstoffzentrum, das im Frühjahr 2024 in Göllersdorf errichtet werden wird. Foto: privat

Derzeit gibt es im Bezirk sechs WSZ, Göllersdorf wird das siebte sein, insgesamt sind 13 geplant. Das Göllersdorfer wird auf einer Grundfläche von 5.565 Quadratmetern errichtet und besteht aus einer überdachten Lagerfläche mit Problemstoffsammelraum, einer Halle und befahrbaren Rampen, die ein angenehmes Entladen an den 14 Container-Stellplätzen garantieren.

Aufgrund des neu angelegten Stellplatzsystems mit Untergruppen, wie zum Beispiel Hartkunststoff, thermischem und sortenreinem Holz oder in Zukunft Matratzen und Teppichen, wird der Abfallverband den EU-weiten Recycling-Richtlinien gerecht. „In diesem Sinne werden die Rohstoffe gewonnen sowie recycelt und in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt“, erklärt Büchler. So werde nur jener Abfall verbrannt, der eine effektive thermische Verbrennung mit guter Hitzeauslastung gewährleistet.

Pilotprojekt in Göllersdorf: Baum- und Strauchschnitt täglich geöffnet

Einen optischen Effekt für das Gelände bringe die geplante Begrünung, die sich positiv auf Mensch, Tier und Umwelt auswirke. „Mit diesem Wertstoffzentrum übernehmen wir Verantwortung gegenüber unseren Bürgern, Mitarbeitern und der Umwelt“, betont die Geschäftsführerin.

Die SPÖ kritisierte in der Vergangenheit in regelmäßigen Abständen die Öffnungszeiten der Sammelzentren in der Gemeinde. Es kann zwar jeder Bürger jedes WSZ im Bezirk unabhängig von seinem Wohnsitz nutzen, doch die SPÖ stellte die Sinnhaftigkeit infrage, wenn ein Bürger der Gemeinde Göllersdorf zum Beispiel bis nach Hadres fahren soll, um diesen zu entsorgen.

„Es ist ein Freudentag für Göllersdorf“, spricht SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger das Pilotprojekt an, das mit dem Neubau in Göllersdorf begonnen werden wird: Baum- und Strauchschnitt-Plätze werden von Montag bis Samstag mit Berechtigungskarte zu bestimmten Zeiten zugänglich sein. „Dafür haben wir uns seit Jahren eingesetzt, das freut uns ganz besonders!“, sagt Hinterberger.

Die SPÖ-Mandatare Stefan Hinterberger (l.) und Michael Raab vor dem Areal, auf dem im nächsten Jahr bereits das neue Wertstoffzentrum von Göllersdorf stehen soll. Foto: privat

Er zeigt Verständnis, dass nicht das gesamte Sammelzentrum via Chipkarte rund um die Uhr zugänglich sein wird. „Das ist auf die Annahme der Problemstoffe zurückzuführen - und auf die Haftungsfrage, sollte etwas passieren“, weiß er.

Der Baum- und Strauchschnitt-Bereich wird durch eine eigene Absicherung vom WSZ getrennt und somit außerhalb der Öffnungszeiten befahrbar. „Wenn das Pilotprojekt während der Beobachtungsphase erfolgreich verläuft, wird der Zugang zu Baum- und Strauchschnitt-Plätzen mittels Berechtigungskarte auch in weiteren Wertstoffzentren ermöglicht“, versichert Büchler bei der Projektpräsentation.

SPÖ-Gemeinderat Michael Raab weiß aus Gesprächen mit Bürgern, dass „mit der dauerhaften Öffnung des Grünschnitts einer der dringendsten Wünschen erfüllt wird“.

Die Wertstoffzentren im Bezirk: