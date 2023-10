Premiere geglückt! Fachschule Hollabrunn lud zum Heurigen

Die Schüler des zweiten Jahrgangs für Betriebs- und Haushaltsmanagement und Landwirtschaft mit Weinbau erarbeiten sich im Rahmen der Projektwoche „Schulheuriger“ praktische Fertigkeiten im Bereich der Direktvermarktung. An fünf Tagen wird in fünf Teams jeweils eine der fünf Stationen durchgemacht. Von den Vorbereitungen in der Küche bzw. in der Schank über die Reinigung bis zum direkten Kundenkontakt beim Servieren und Kassieren soll jeder einmal die notwendigen Abläufe und Prozesse bei einem Heurigen erleben.

„So kann das zuvor theoretisch erworbene Wissen direkt in die Tat umgesetzt werden“, erzählt Abteilungsvorstand Wolfgang Funder, der für diese Projektwoche die Hauptverantwortung trägt. Der interimistische Direktor Stefan Amon ergänzt: „Unsere Schüler lernen somit nicht nur über die Haltung und Pflege der Nutztiere, sondern auch weiter über die Verarbeitung bzw. Veredelung bis hin zur Vermarktung.“

Besonders stolz sei man auch auf die Tatsache, dass ein Großteil der angebotenen Speisen und Getränke direkt aus der LFS Hollabrunn stammt. Und das Urteil der ersten Gäste lautete: „Großartige Speisen und hervorragende Weine. Nicht zu vergessen die Mehlspeisen, ein wahrer Genuss!“