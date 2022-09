Ein legendärer Gast am Hadreser Köllagossnmorkt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Veranstalter vom Verein „Vom Globalen zu irgendeinem Dorf“ luden erneut zum Köllagossnmorkt in Hadres ein. Dominik Wlazny alias Marco Pogo war zunächst für den Bieranstich angekündigt, doch das mediale Interesse am jüngsten Bundespräsidentschaftskandidaten war so groß, dass Wlazny den Bieranstich in die Hände von Hadres Bürgermeister Josef Frünkranz legte, um andere Termine wahrzunehmen. Erst später besuchte er die Kellergasse.

Fürnkranz spendierte das Bierfass, unterstützt wurde er beim Bieranstich von Untermarkersdorfs Ortsvorsteher Andreas Kornherr. Das Fass mit Freibier von der Bio-Brauküche 35 war bei herrlichem Sonnenschein bald geleert, dazu gab es Waldviertler Bretzel von der Bäckerei Kasses. Die Marktbesucher waren überrascht, als Dominik Wlaznys in Hadres eintraf. Sein schwarzes Outfit mit dunkler Sonnenbrille ist bereits legendär und machen ihn unverkennbar.

Fast jeder wollte ein Foto mit Dominik Wlazny

Ob sein Großvater, der einst Gutsverwalter im Gut Hardegg in Seefeld war, damit eine Freude gehabt hätte, fragte ein älterer Hadreser Besucher mit einem Augenzwinkern. Vater Michael Wlazny übersiedelte mit 18 Jahren vom Pulkautal nach Wien und ist heute der Manager seines Sohnes. In Hadres besteht bis heute eine freundschaftliche Verbundenheit mit der Familie Kasper.

Viele Marktbesucher wollten ein Foto mit dem 35-jährigen Bundespräsidentschaftskandidaten aufnehmen, der Doktor der Medizin und als Musiker und Kabarettist bekannt ist. Überrascht hat Dominik Wlaznys am Markt mit seiner jugendlichen, sympathischen und herzlichen Offenheit, mit der er auf die Menschen zuging. Und noch etwas wurde wohlwollend bemerkt: Er kam nicht nur, um in die Kameras zu lächeln, Wlazny nutzte wie andere Marktbesucher das Angebot, regionale Produkte von den Direktvermarktern zu kaufen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.