Atemschutzgeräteträger der FF Wullersdorf stellten Wissen unter Beweis

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Bei der Ausbildungsprüfung Atemschutz muss ein Atemschutztrupp 4 Stationen bewältigen:

Richtiges Ausrüsten mit Atemschutz Personensuche in einem verrauchten Raum Ein Löschangriff über eine Hindernis Strecke Versorgen der Atemschutzgeräte

Neben dem Prüferteam konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Stv. Reinhard Scheichenberger, sowie Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer und der Gemeinderat Gerald Patschka begrüßt werden.

Das Kommando zeigte sich stolz über die Motivation der Mannschaft, so wurde wöchentlich 2x geübt und insgesamt wurden an 14 Terminen von den 18 Mitgliedern 490 Stunden in diese Ausbildung investiert.

Von der FF Wullersdorf nahmen folgende Mitglieder teil:

Bronze

- Angerbauer Bernhard

- Bischof Nina

- Fischer Lisbeth

- Grgic Antonio

- Hagen Johannes

- Heidmaier Verena

- Maierhofer Thomas

- Thämlitz Björn

Silber

- Ehringer Christoph

- Miklos Manuel

- Schnötzinger Gerd

- Schnötzinger Markus

Gold

- Ernst Klaus

- Ernst Kurt

- Hofmann Peter

- Holzer Stephan

- Schwarz Martin

- Zahlbrecht Markus

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.